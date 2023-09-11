Logitech представляет веб-камеру Reach с гибким шарнирным рычагом

Компания Logitech только что анонсировала свою новейшую веб-камеру под названием Reach с гибким шарнирным кронштейном. Этот инновационный дизайн позволяет легко перемещать и даже снимать видео, обращенные вниз, что делает его идеальным для нецифровых презентаций типа «покажи и расскажи». Направленный вниз угол камеры позволяет пользователям снимать видео объектов на своих столах, что делает ее идеальной для интерактивных удаленных встреч, онлайн-обучения, прямых трансляций и различных других презентаций.

Чтобы обеспечить оптимальное позиционирование, Logitech рекомендует пользователям сначала разместить контент, который они хотят показать, а затем соответствующим образом настроить камеру. Веб-камера имеет несколько осей поворота, подобно стойке для микрофона, что обеспечивает повышенную универсальность при съемке различных точек обзора. Он оснащен кнопкой для вертикального перемещения, функцией масштабирования без потерь до 4.3x и ручкой для вертикальной регулировки. Веб-камера также оснащена встроенными индикаторами навигации, которые помогают сохранять изображение в вертикальном положении при движении камеры.

Веб-камера Reach — это усовершенствованная версия популярной камеры Streamcam от Logitech с улучшенной стеклянной оптикой и новой функцией интеллектуальной автофокусировки. Он предлагает возможности видео 1080p/60 кадров в секунду и обеспечивает работу по принципу «включай и работай», подключаясь через USB и легко интегрируясь с большинством компьютеров и потоковых платформ. Кроме того, он оснащен низкопрофильным краевым зажимом для более компактного использования.

Logitech не раскрыла точную информацию о ценах и доступности веб-камеры Reach. Тем не менее, согласно опросу, проведенному на официальном сайте, первые пользователи могут рассчитывать на скидку от 300 до 400 долларов. Примечательно, что Logitech будет использовать Indiegogo Enterprise для финансирования камеры, а не традиционные розничные каналы. К сожалению, крепление для веб-камеры не будет доступно отдельно, поскольку Logitech стремится предоставить комплексное решение, а не просто крепление.

Помимо подразделения камер, компания Logitech недавно добилась успехов и в других областях. Сюда входит обновленная линейка клавиатур Pebble и обновление игровой мыши G Pro X Superlight.

Источники: The Verge, Logitech.