Logitech представляет Reach: универсальную веб-камеру для удаленных презентаций и прямых трансляций

Logitech объявила о выпуске своей новой веб-камеры Reach, предназначенной для интерактивных удаленных встреч, онлайн-обучения, прямых трансляций и презентаций. Отличительной особенностью Reach является гибкий шарнирный рычаг, позволяющий легко перемещать камеру и даже снимать видео, обращенные вниз.

С помощью Reach компания Logitech стремится предоставить решение для нецифровых презентаций типа «покажи и расскажи», где пользователи смогут удобно снимать на видео предметы, находящиеся на их столе. Поворот камеры осуществляется по нескольким осям, что обеспечивает повышенную универсальность при съемке видеоконтента. Кроме того, Reach предлагает вертикальное перемещение и масштабирование без потерь до 4.3x, гарантируя, что пользователи могут эффективно демонстрировать свой контент.

Сама камера представляет собой усовершенствованную версию популярной камеры Logitech Streamcam с улучшенной стеклянной оптикой и новой функцией интеллектуальной автофокусировки. Он предлагает возможности видео 1080p/60fps и обеспечивает работу по принципу «включай и работай», подключаясь через USB и легко интегрируясь с большинством компьютеров и потоковых платформ. Reach также оснащен низкопрофильным краевым зажимом для компактности и удобства использования.

Хотя Logitech не раскрыла информацию о ценах и доступности Reach, ранним пользователям предлагается цена со скидкой от 300 до 400 долларов в рамках кампании Indiegogo Enterprise. Компания решила финансировать камеру через эту платформу, а не традиционными способами. Руководитель продукта Logitech Гаурав Браду заявил, что исследования рынка привели к тому, что они предложили комплексное решение, а не отдельное крепление.

Logitech продолжает добиваться успехов в различных областях: недавние обновления линейки клавиатур Pebble и выпуск игровой мыши G Pro X Superlight.

Источник: [The Verge](источник)