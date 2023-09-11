Представляем Logitech Reach: революционную шарнирную камеру

Компания Logitech представила свою последнюю инновацию — Logitech Reach, революционную шарнирную камеру, предназначенную для улучшения пользовательского опыта во время личных презентаций, занятий, конференц-звонков и сеансов потоковой передачи.

Вдохновением для создания Logitech Reach послужило наблюдение за проблемами, с которыми пользователи сталкиваются при обмене нецифровым контентом. Компания Logitech провела обширное исследование и отметила, что люди либо соглашаются на некачественное существующее оборудование, либо прибегают к манипулированию несколькими устройствами, либо ориентируются в сложных производственных процессах. Logitech Reach стремится преодолеть эти препятствия, позволяя пользователям легко манипулировать камерой в разных направлениях при обмене контентом.

Ключевые особенности Logitech Reach включают исключительное качество видео 1080p/60 кадров в секунду, похожее на старую камеру Logitech Streamcam. Благодаря усовершенствованной стеклянной оптике и 4.3-кратному зуму без потерь с автофокусировкой эта камера гарантирует, что будут подчеркнуты даже мельчайшие детали. Более того, пользователи могут свободно перемещать камеру как по горизонтали, так и по вертикали, что обеспечивает беспрецедентную гибкость.

В Logitech Reach компания уделяет приоритетное внимание удобству и удобству использования. Камера может похвастаться простой настройкой по принципу «включай и работай» через USB и совместима с большинством ПК и потоковых платформ, что делает ее легко доступной для широкого круга пользователей.

Для дальнейшего продвижения своего выхода на рынок Logitech заключила партнерское соглашение с платформой Indiegogo Enterprise. Это стратегическое сотрудничество обеспечивает ранний доступ к Logitech Reach, а также скидки для первых пользователей. Благодаря этому подходу Logitech стремится собрать ценные отзывы пользователей для постоянного повышения производительности камеры.

Если вы хотите ознакомиться с последним предложением Logitech, Logitech Reach, вы можете подписаться на обновления, касающиеся его выпуска, и получать информацию о потенциальных предложениях с ограниченным сроком действия на официальном веб-сайте Logitech.

источники:

– пресс-релиз Logitech Reach

— сайт Логитек