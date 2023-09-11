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Lirium сотрудничает с Galicia для обеспечения цифрового доступа к NFT в Аргентине

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Lirium сотрудничает с Galicia для обеспечения цифрового доступа к NFT в Аргентине

Lirium, ведущий поставщик решений для доступа к цифровым активам B2B2C, объявил о партнерстве с Galicia, крупнейшим частным банком в Аргентине, для обеспечения цифрового доступа к невзаимозаменяемым токенам (NFT). Решение White Label от Lirium будет использовать сеть Polygon, проверенную платформу для создания и масштабирования приложений на Ethereum, чтобы предоставить клиентам Galicia простой и быстрый доступ к NFT.

Это партнерство знаменует собой еще один шаг в расширении Lirium в Латинской Америке, где она уже сотрудничает с компаниями финансовых услуг в нескольких странах. Благодаря своему готовому решению для доступа к цифровым активам Lirium стремится поддержать внедрение альтернативных продуктов цифровых активов в регионе.

Федерико Мурроне, основатель и генеральный директор Lirium, выразил гордость за сотрудничество с Grupo Galicia и предоставление своим клиентам удобного доступа к миру NFT. Он считает, что Латинская Америка готова к принятию основных криптовалют, а платформа Lirium предлагает простые, быстрые и безопасные каналы для поддержки следующей волны внедрения.

Ариэль Санчес, директор инвестиционного портфеля Banco Galicia, поделился своим энтузиазмом по поводу внедрения технологии блокчейна для клиентов банка и предоставления им новых и инновационных решений для их транзакций. Он поблагодарил Лириум за поддержку в этом начинании.

Lirium отдает приоритет местным расчетам и заключила соглашения с партнерами в регионе, чтобы предлагать B2B-решения для различных случаев использования криптовалюты. Компания обеспечивает надзор за транзакциями с цифровыми активами на банковском уровне и обеспечивает соблюдение нормативных требований и безопасность.

Будучи инфраструктурной компанией с европейскими лицензиями, Lirium использует опыт своих основателей, чтобы предоставить готовое инфраструктурное решение с полным покрытием для цифровых финансовых активов. Хотя первоначальный фокус компании сосредоточен на Латинской Америке, она планирует расширяться в региональном масштабе и создавать необходимую юридическую и технологическую инфраструктуру для местного предоставления, транзакций и расчетов по цифровым активам.

В Латинской Америке наблюдается значительное распространение смартфонов и цифровых кошельков, а также осведомленность о криптовалютах. Lirium стремится удовлетворить растущий спрос на убежище цифровых активов в регионе.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Lirium.

источники:
– Лириум АГ
– Исследование Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики и Перу, AMI, Americas Market Intelligence.

By Роберт Эндрю

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