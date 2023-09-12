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Лина запускает каталог цифровых поставщиков, чтобы способствовать развитию практики здравоохранения

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Лина запускает каталог цифровых поставщиков, чтобы способствовать развитию практики здравоохранения

Lina, ведущая компания в области медицинских коворкингов, отреагировала на растущий спрос на маркетинговую поддержку в сфере здравоохранения среди независимых практикующих врачей, запустив на своем веб-сайте комплексный каталог цифровых поставщиков. Этот каталог служит ценным маркетинговым инструментом, способствующим развитию практики.

В каталоге представлены персонализированные страницы профиля для каждого практикующего врача Лины с фотографией, биографией, местонахождением Лины, вариантами оплаты и страхования, а также веб-сайтом и контактной информацией. Эти профили легко доступны как потенциальным, так и текущим пациентам.

Пациенты все больше полагаются на поисковые системы, когда дело доходит до записи на прием к врачу. Фактически, согласно исследованию Google, 77 процентов пациентов используют поисковые системы, прежде чем записываться на прием. Более того, те, кто записался на прием к врачу, провели в три раза больше онлайн-поиска по сравнению с теми, кто этого не сделал.

Такое потребительское поведение, ориентированное на исследования, подчеркивает важность сильного присутствия в Интернете в качестве поставщика медицинских услуг. Пациенты тщательно оценивают нескольких поставщиков, прежде чем предпринимать какие-либо действия, а наличие цифрового каталога упрощает для них этот процесс.

Рэйчел Пури, соучредитель и генеральный директор Lina, признает маркетинговые потребности поставщиков медицинских услуг, занимающихся частной практикой. Она заявляет: «Мы стремимся создавать решения, которые помогают поддерживать и развивать практику наших поставщиков и отмечать исключительный уход за пациентами, который они предлагают».

Лина известна тем, что предоставляет пространство, сообщество и поддержку независимым практикующим врачам в частной практике. Они предлагают частные, настраиваемые офисные пакеты «под ключ» для специалистов в области медицины, психического здоровья и оздоровления. В настоящее время Lina управляет офисами в Нью-Йорке и Авентуре и планирует дальнейшее расширение.

Этот Справочник цифровых поставщиков является важным шагом на пути к облегчению маркетингового бремени, с которым сталкиваются практикующие врачи. Он упрощает процесс подключения пациентов к нужному поставщику услуг, а также подчеркивает впечатляющий спектр услуг, предлагаемых практикующими врачами Lina.

источники:
– Лина
– исследование Google

(Примечание. URL-адреса исходных статей были удалены.)

By Вики Ставропулу

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