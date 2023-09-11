Дисплей LG MAGNIT 4K Ultra HD: роскошные домашние развлечения

Дисплей LG MAGNIT 4K Ultra HD дебютировал на выставке CEDIA Expo 2023 года, поразив посетителей захватывающими дух визуальными эффектами и элегантным дизайном. Этот усовершенствованный дисплей, предназначенный для владельцев роскошных домов, предлагает по-настоящему захватывающие впечатления от домашних развлечений.

Благодаря огромному экрану размером 118 дюймов LG MAGNIT выделяется как желанная роскошная модель в сегменте домашнего кинотеатра и цифрового искусства. Расположенный между 136-дюймовым бытовым Micro LED-дисплеем LG MAGNIT и 97-дюймовым беспроводным телевизором LG SIGNATURE OLED M, этот дисплей обеспечивает впечатляющие впечатления от просмотра, превосходящие все ожидания.

LG MAGNIT, цена которого составляет 237,000 4 долларов, предлагает выдающуюся цветопередачу, четкость и контрастность. Разрешение 0.6K, шаг пикселя XNUMX мм и современная светодиодная технология COB обеспечивают четкое и яркое изображение. Кроме того, дисплей оснащен улучшенной AI-обработкой и работает на удобной платформе Smart TV WebOS.

Одной из примечательных особенностей LG MAGNIT является дисплей Micro LED. Эта инновационная технология, основанная на усовершенствованной технологии светодиодов прямого обзора (DVLED) компании LG, обеспечивает индивидуальные источники света для каждого из более чем 8 миллионов пикселей. Это позволяет дисплею достигать чистого черного цвета и высокой контрастности за счет отключения пикселей в черных областях изображения. Благодаря совместимости с HDR 10 и HDR 10 Pro LG MAGNIT предлагает расширенный динамический диапазон для еще более захватывающего визуального восприятия.

Установка LG MAGNIT сделана невероятно удобной для сертифицированных интеграторов LG MAGNIT. Простая конструкция дисплея с двумя шкафами обеспечивает быструю и эффективную установку, превосходящую процесс установки других модульных светодиодных дисплеев. Кроме того, дисплей объединяет технологии AirPlay 2 и Miracast, обеспечивающие беспроводную потоковую передачу с различных устройств, включая iOS, Android, macOS и Windows 10.

Благодаря широким возможностям подключения LG MAGNIT обеспечивает гибкость при подключении внешних устройств. Он оснащен четырьмя входными портами HDMI, цифровым аудиовыходом, двумя входными портами USB, портом RS232C и многим другим. На дисплей даже предварительно загружены популярные потоковые приложения, такие как YouTube, Disney+ и Prime Video, что упрощает первоначальную настройку.

В дополнение к роскошным домашним развлечениям LG MAGNIT будет оснащен аудиосистемой известного бренда Bang & Olufsen. Это партнерство обеспечивает исключительное качество звука, дополняющее потрясающие визуальные эффекты.

Благодаря базовой 2-летней гарантии, которую можно продлить до 5 лет, LG MAGNIT гарантирует, что клиенты смогут спокойно наслаждаться своими инвестициями.

В заключение отметим, что дисплей LG MAGNIT 4K Ultra HD предлагает непревзойденное качество изображения для владельцев роскошных домов. Благодаря большому размеру, передовым технологиям, простому процессу установки и впечатляющим функциям этот дисплей устанавливает новый стандарт домашних развлечений.

источники:

– LG Electronics (www.lg.com)

– CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)