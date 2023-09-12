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LG представляет 118-дюймовый телевизор MAGNIT Micro LED

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
LG представляет 118-дюймовый телевизор MAGNIT Micro LED

Компания LG вышла на рынок телевизоров Micro LED со своим последним предложением — 118-дюймовым MAGNIT. Этот новый телевизор в настоящее время является ближайшим конкурентом 110-дюймового телевизора Samsung The Wall, который доминировал на рынке с момента его запуска.

118-дюймовый LG MAGNIT оснащен панелью Micro LED 4K с частотой обновления 120 Гц, яркостью 250 нит и поддержкой HDR10 и HDR10 Pro. Он оснащен процессором LG Alpha 9 и работает на платформе WebOS компании. Телевизор также включает в себя интеграцию AirPlay 2 и Miracast и два динамика мощностью 50 Вт для захватывающего звучания.

Однако цена LG MAGNIT составляет 237,000 110 долларов, что делает его дороже, чем 149,999-дюймовое предложение Samsung по цене XNUMX XNUMX долларов. LG еще не объявила о доступности телевизора.

В дополнение к MAGNIT компания LG также представила линейку LG OLED M3, состоящую из трех размеров: 77-дюймового, 83-дюймового и 97-дюймового. Эти OLED-телевизоры имеют разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц. Отличительной особенностью OLED M3 является решение для беспроводного подключения, известное как блок Zero Connect, которое устраняет необходимость прямого подключения кабелей к телевизору.

По словам LG, OLED M3 — первый потребительский телевизор, предлагающий передачу видео и звука в реальном времени с разрешением до 4K и частотой 120 Гц посредством решения беспроводной связи. Цены и доступность линейки OLED M3 пока не объявлены.

источники:

– Роскошный телевизор Samsung The Wall 8K: отдел новостей Samsung
– 110-дюймовый телевизор Micro LED The Wall: отдел новостей Samsung
– LG представляет 118-дюймовый телевизор MAGNIT Micro LED: LG Newsroom
– LG OLED M3: отдел новостей LG

By Вики Ставропулу

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