50+ инноваций, которые определят будущее розничной торговли

По данным компании GlobalData Technology Foresights, будущее розничной торговли будет определяться более чем 50 инновационными областями. Эти инновации следуют S-образной кривой, начиная с раннего появления, ускоряя внедрение, прежде чем, наконец, стабилизироваться и достичь зрелости. Очень важно определить, где на этой кривой находятся инновации, чтобы понять текущий уровень их внедрения и будущую траекторию.

На зарождающейся стадии инноваций набирают обороты прорывные технологии, такие как цифровое производство по требованию, оптимизация планограмм и покупки с помощью AR. Эти технологии находятся на ранних стадиях применения и требуют тщательного мониторинга. С другой стороны, такие области инноваций, как персонализация на основе местоположения, персонализированные лукбуки и самообслуживание, получают устойчивое распространение. Наконец, в отрасли уже прочно закрепились такие развивающиеся инновационные области, как помощь при совершении покупок в магазинах и персонализация цифровых вывесок.

Одной из ключевых областей инноваций в розничной торговле является цифровое производство по требованию. В этой практике используются такие технологии, как компьютерное проектирование и 3D-печать, для создания продуктов, адаптированных к индивидуальным потребностям клиентов. Цифровое производство по требованию оптимизирует рабочие процессы и устраняет необходимость в традиционных инструментах или формах. Анализ GlobalData показывает, что в разработке и применении цифрового производства по требованию участвуют более 30 компаний, включая поставщиков технологий, авторитетные розничные компании и стартапы.

Среди ведущих патентных подателей в сфере цифрового производства по требованию — Levi Strauss, Carl Zeiss Stiftung, Best Apps и eBay. Эти компании являются пионерами в использовании технологий для улучшения качества обслуживания клиентов. Например, Леви Страусс создал в Майами магазин pop-up с футуристическими атрибутами, который позволял покупателям персонализировать свою пару джинсов, при этом дизайн был создан всего за 90 минут.

Цифровое производство по требованию обеспечивает гибкость розничным торговцам, помогая им сократить расходы и повысить операционную эффективность. Используя новейшие технологии для производства персонализированных продуктов, ритейлеры могут обеспечить высочайшее удовлетворение и привлечь клиентов на более глубоком уровне. Такие компании, как Global Technology Services, Meta Platforms и Accenture, лидируют по разнообразию приложений, а Carl Zeiss Stiftung, Coupang и Levi Strauss имеют самый высокий географический охват.

Чтобы глубже понять ключевые темы и технологии, меняющие индустрию розничной торговли, ознакомьтесь с последним тематическим исследовательским отчетом GlobalData по розничной торговле. Служба патентной аналитики GlobalData является ведущим источником отраслевой информации, предоставляющей данные, исследования и анализ патентных заявок и грантов со всего мира.

источники:

– Технологические прогнозы GlobalData

– Патентная аналитика GlobalData