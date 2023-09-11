Новая функция безналичных платежей вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности

Новая функция безналичных платежей, представленная Samsung, вызвала опасения по поводу конфиденциальности у некоторых пользователей. Эта функция позволяет пользователям совершать платежи с помощью своих устройств Samsung, таких как телефоны или часы, устраняя необходимость носить с собой физические деньги или карты. Хотя для некоторых это может быть удобно, другие обеспокоены потенциальными последствиями для конфиденциальности.

Некоторые пользователи выразили свое безразличие к этой функции, заявив, что для них, как пользователей денежных средств, не владеющих устройствами Samsung, она не имеет значения. Они также поставили под сомнение необходимость политики конфиденциальности для самих денег. Однако есть те, кто находит ситуацию забавной, полагая, что Samsung, скорее всего, решит любые проблемы конфиденциальности с помощью патча в будущем.

С другой стороны, есть люди, которые обеспокоены безопасностью осуществления платежей через электронные устройства. Они предпочитают традиционный способ оплаты картой, мотивируя свой выбор прошлым опытом ограблений. Они скорее вытянут и проведут карту у стойки, чем будут полагаться на электронные гаджеты.

Хотя мнения относительно новой функции безналичной оплаты неоднозначны, она, безусловно, вызвала дискуссию среди пользователей. Высказанные опасения подчеркивают важность конфиденциальности и безопасности, когда дело доходит до осуществления электронных платежей.

источники:

– [Источник 1: «Ссылка на исходную статью»]

– [Источник 2: «Ссылка на исходную статью»]

Определения:

– Безналичный расчет: метод осуществления платежей электронным способом без использования наличных денег.

– Конфиденциальность: право на защиту личной информации и действий от несанкционированного доступа или вторжения.

– Безопасность: меры, принимаемые для защиты отдельных лиц и их информации от угроз или рисков.