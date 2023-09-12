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Технологии

La-Z-Boy фокусируется на клиентоориентированности, чтобы оставаться конкурентоспособными

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
La-Z-Boy фокусируется на клиентоориентированности, чтобы оставаться конкурентоспособными

La-Z-Boy, культовый мебельный бренд, впервые за свою почти 100-летнюю историю нанял Хорхе Кальваки на должность директора по анализу информации для создания подразделения по изучению потребительского спроса. Кальвачи считает, что новым конкурентным преимуществом в любой отрасли, включая мебельную, является ориентация на потребителя.

Одна из проблем, с которой сталкивается La-Z-Boy, заключается в том, что у компании есть несколько точек соприкосновения с потребителями по различным каналам, а качество обслуживания клиентов обычно является гибридным. Кальваки обнаружил, что потребителям требуется больше времени, чтобы совершить покупку мебели, при этом значительная часть пути приходится на просмотр товаров в Интернете с последующим тестированием комфорта в магазине. Однако опыт использования цифровых технологий и обычных магазинов не был последовательным.

Чтобы решить эту проблему, Calvachi создает центр обслуживания клиентов с помощью InMoment, компании, занимающейся обслуживанием клиентов. В качестве отправной точки они будут агрегировать данные из цифровых каналов и постепенно включать данные из других точек взаимодействия. Цель состоит в том, чтобы получить целостное представление о пути клиента для принятия более эффективных организационных решений.

Хотя техническая реализация может быть несложной, внедрение решения в давно существующую организацию является настоящей проблемой. Calvachi и InMoment стремятся заручиться поддержкой заинтересованных сторон для обеспечения успешной реализации.

Высшим показателем успеха La-Z-Boy является предоставление клиенту полного опыта, а не просто сосредоточение внимания на конверсиях и росте доходов.

источники:
– МарТех Сегодня

By Роберт Эндрю

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