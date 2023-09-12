Qualcomm будет поставлять модемы Snapdragon 5G для будущих смартфонов Apple

Поставщик мобильных чипов Qualcomm достиг соглашения с технологическим гигантом Apple о поставке радиочастотных модемов Snapdragon 5G для выпуска смартфонов в период с 2024 по 2026 год. Это партнерство происходит в то время, когда Apple сталкивается с проблемами в Китае и стремится укрепить свою цепочку поставок в других регионах. . Хотя стоимость сделки не была раскрыта Qualcomm, эксперты полагают, что она оценивается в миллиарды долларов.

Это новое соглашение основано на предыдущей сделке, подписанной между Qualcomm и Apple в 2019 году, которая разрешила судебную тяжбу между двумя компаниями. По данным Reuters, соглашение о поставках по этой сделке будет заключено в этом году. Это означает, что предстоящие iPhone, которые Apple анонсирует, будут последними, выпущенными в рамках предыдущего соглашения.

Сотрудничество между Qualcomm и Apple имеет важное значение в индустрии чипов, поскольку Qualcomm является ведущим поставщиком мобильных чипов, а Apple имеет значительное присутствие на рынке смартфонов. По оценкам аналитиков UBS, Qualcomm заработала примерно $7.26 млрд на поставках чипов Apple в 2022 году.

Обеспечивая поставки модемных радиочастотных систем Snapdragon 5G от Qualcomm, Apple стремится внедрить передовую технологию 5G в свои будущие модели смартфонов. Радиочастотные системы с модемами Snapdragon 5G предлагают расширенные функции и производительность, позволяя Apple предоставлять своим пользователям улучшенные возможности подключения и более высокую скорость передачи данных.

В целом, это партнерство укрепляет позиции Qualcomm как ключевого игрока в индустрии мобильных чипов и обеспечивает Apple доступ к передовым технологиям чипов для будущих выпусков смартфонов.

источники:

– Reuters (URL: [исходная статья])