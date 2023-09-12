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Qualcomm будет поставлять модемы Snapdragon 5G для будущих смартфонов Apple

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Qualcomm будет поставлять модемы Snapdragon 5G для будущих смартфонов Apple

Поставщик мобильных чипов Qualcomm достиг соглашения с технологическим гигантом Apple о поставке радиочастотных модемов Snapdragon 5G для выпуска смартфонов в период с 2024 по 2026 год. Это партнерство происходит в то время, когда Apple сталкивается с проблемами в Китае и стремится укрепить свою цепочку поставок в других регионах. . Хотя стоимость сделки не была раскрыта Qualcomm, эксперты полагают, что она оценивается в миллиарды долларов.

Это новое соглашение основано на предыдущей сделке, подписанной между Qualcomm и Apple в 2019 году, которая разрешила судебную тяжбу между двумя компаниями. По данным Reuters, соглашение о поставках по этой сделке будет заключено в этом году. Это означает, что предстоящие iPhone, которые Apple анонсирует, будут последними, выпущенными в рамках предыдущего соглашения.

Сотрудничество между Qualcomm и Apple имеет важное значение в индустрии чипов, поскольку Qualcomm является ведущим поставщиком мобильных чипов, а Apple имеет значительное присутствие на рынке смартфонов. По оценкам аналитиков UBS, Qualcomm заработала примерно $7.26 млрд на поставках чипов Apple в 2022 году.

Обеспечивая поставки модемных радиочастотных систем Snapdragon 5G от Qualcomm, Apple стремится внедрить передовую технологию 5G в свои будущие модели смартфонов. Радиочастотные системы с модемами Snapdragon 5G предлагают расширенные функции и производительность, позволяя Apple предоставлять своим пользователям улучшенные возможности подключения и более высокую скорость передачи данных.

В целом, это партнерство укрепляет позиции Qualcomm как ключевого игрока в индустрии мобильных чипов и обеспечивает Apple доступ к передовым технологиям чипов для будущих выпусков смартфонов.

источники:
– Reuters (URL: [исходная статья])

By Вики Ставропулу

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