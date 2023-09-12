Центральный банк Израиля рассматривает возможность выпуска цифрового шекеля

Центральный банк Израиля, Банк Израиля, изучает возможность выпуска цифрового шекеля для улучшения платежных систем страны. Хотя решение о выпуске цифрового шекеля еще не принято, центральный банк по-прежнему привержен расширению границ цифровых валют.

Центральный банк начал исследование и подготовку к потенциальному выпуску цифрового шекеля в ноябре 2021 года как средства создания более эффективной платежной системы. Первоначально Израиль рассматривал возможность выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC) в конце 2017 года, и недавнее внимание к цифровому шекелю соответствует глобальным тенденциям в странах с развитой экономикой.

Управляющий Банка Израиля Амир Ярон заявил, что решение о выпуске цифрового шекеля все еще остается открытым, как и в большинстве стран с развитой экономикой. Тем не менее, центральный банк стремится оставаться в авангарде исследования CBDC и поддерживать усилия по модернизации платежных систем и финансовой системы в целом.

Центральный банк Израиля уже сотрудничал со своим коллегой в Гонконге и Банком международных расчетов по проекту Sela. Этот проект продемонстрировал осуществимость розничного CBDC, сочетающего в себе доступность, конкуренцию и надежную кибербезопасность, сохраняя при этом преимущества физических денег.

Цифровой шекель может усилить конкуренцию в финансовой системе Израиля, в которой в настоящее время доминируют несколько крупных банков и учреждений. Заместитель губернатора Эндрю Абир подчеркнул необходимость создания равных условий, позволяющих новым участникам рынка предлагать финансовые продукты. Недавнее повышение процентных ставок подчеркнуло ограниченность существующих банков в увеличении ставок на балансы клиентов, что привело к недовольству общественности.

Банк Израиля признает стремительную цифровизацию экономики и видит потенциальные преимущества цифрового шекеля. В случае реализации центральный банк будет стремиться уделять приоритетное внимание конфиденциальности в цифровых транзакциях, обеспечивая как минимум тот же уровень конфиденциальности, что и существующие методы цифровых платежей.

Хотя решение относительно цифрового шекеля еще не принято, Банк Израиля активно изучает возможности и остается в авангарде исследований и разработок CBDC.

источники:

– Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currities-2022-09-12/

– Банк Израиля: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx