CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Центральный банк Израиля рассматривает возможность выпуска цифрового шекеля

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Центральный банк Израиля рассматривает возможность выпуска цифрового шекеля

Центральный банк Израиля, Банк Израиля, изучает возможность выпуска цифрового шекеля для улучшения платежных систем страны. Хотя решение о выпуске цифрового шекеля еще не принято, центральный банк по-прежнему привержен расширению границ цифровых валют.

Центральный банк начал исследование и подготовку к потенциальному выпуску цифрового шекеля в ноябре 2021 года как средства создания более эффективной платежной системы. Первоначально Израиль рассматривал возможность выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC) в конце 2017 года, и недавнее внимание к цифровому шекелю соответствует глобальным тенденциям в странах с развитой экономикой.

Управляющий Банка Израиля Амир Ярон заявил, что решение о выпуске цифрового шекеля все еще остается открытым, как и в большинстве стран с развитой экономикой. Тем не менее, центральный банк стремится оставаться в авангарде исследования CBDC и поддерживать усилия по модернизации платежных систем и финансовой системы в целом.

Центральный банк Израиля уже сотрудничал со своим коллегой в Гонконге и Банком международных расчетов по проекту Sela. Этот проект продемонстрировал осуществимость розничного CBDC, сочетающего в себе доступность, конкуренцию и надежную кибербезопасность, сохраняя при этом преимущества физических денег.

Цифровой шекель может усилить конкуренцию в финансовой системе Израиля, в которой в настоящее время доминируют несколько крупных банков и учреждений. Заместитель губернатора Эндрю Абир подчеркнул необходимость создания равных условий, позволяющих новым участникам рынка предлагать финансовые продукты. Недавнее повышение процентных ставок подчеркнуло ограниченность существующих банков в увеличении ставок на балансы клиентов, что привело к недовольству общественности.

Банк Израиля признает стремительную цифровизацию экономики и видит потенциальные преимущества цифрового шекеля. В случае реализации центральный банк будет стремиться уделять приоритетное внимание конфиденциальности в цифровых транзакциях, обеспечивая как минимум тот же уровень конфиденциальности, что и существующие методы цифровых платежей.

Хотя решение относительно цифрового шекеля еще не принято, Банк Израиля активно изучает возможности и остается в авангарде исследований и разработок CBDC.

источники:
– Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currities-2022-09-12/
– Банк Израиля: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

iPhone 15 Pro Max представляет корпус из титана Grade 5 и улучшенные функции камеры

сентябрь 12, 2023 Габриэль Бота
Технологии

Компания Mattress назначает первого директора по цифровым технологиям для улучшения качества обслуживания клиентов

сентябрь 12, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Новая линейка iPhone 15: оригинальные игровые игры AAA для iPhone 15 Pro

сентябрь 12, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Технологии

iPhone 15 Pro Max представляет корпус из титана Grade 5 и улучшенные функции камеры

сентябрь 12, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

Apple представляет новые часы и iPhone

сентябрь 12, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Технологии

Компания Mattress назначает первого директора по цифровым технологиям для улучшения качества обслуживания клиентов

сентябрь 12, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Технологии

Новая линейка iPhone 15: оригинальные игровые игры AAA для iPhone 15 Pro

сентябрь 12, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев