Центральный банк Израиля рассматривает возможность выпуска цифрового шекеля для модернизации платежных систем

Центральный банк Израиля, Банк Израиля, продвигается вперед с планами по внедрению цифрового шекеля для улучшения платежных систем страны. Хотя банку еще предстоит принять окончательное решение о выпуске цифрового шекеля, он по-прежнему стремится оставаться в авангарде исследования цифровой валюты и поддерживать усилия по развитию платежных систем и финансовой системы в целом.

Банк Израиля проводит исследования и подготовку к возможному выпуску цифрового шекеля с ноября 2021 года. Необходимость в более эффективной платежной системе стимулировала эту инициативу, поскольку банк признал потенциальные преимущества цифровой валюты центрального банка (CBDC). ) еще в 2017 году.

Управляющий Банка Израиля Амир Ярон подчеркнул важность идти в ногу с цифровизацией экономики и сокращать разрыв с другими странами с развитой экономикой. Он также подчеркнул, что если Израиль введет цифровой шекель, он будет уделять приоритетное внимание поддержанию уровня конфиденциальности, сопоставимого или потенциально более высокого, чем тот, который предлагается существующими методами цифровых платежей.

Заместитель губернатора Эндрю Абир подчеркнул, что цифровой шекель может повысить конкуренцию в финансовой системе Израиля, в которой в настоящее время доминируют несколько крупных банков и учреждений. Обеспечивая равные условия игры, CBDC может позволить новым участникам рынка предлагать финансовые продукты и услуги.

Проект Sela Банка Израиля, реализованный в сотрудничестве с Валютным управлением Гонконга и Банком международных расчетов, продемонстрировал осуществимость розничного CBDC. Этот проект фокусируется на сочетании мер доступности, конкуренции и кибербезопасности, сохраняя при этом преимущества физических денег.

Рассмотрение Центральным банком цифрового шекеля является ответом на общественный спрос на более справедливую финансовую систему. Недавнее повышение процентных ставок подчеркнуло необходимость усиления конкуренции, поскольку коммерческие банки не полностью перенесли повышение ставок на балансы своих клиентов, что привело к негативной реакции общественности.

В заключение, хотя Банк Израиля еще не принял твердого решения о выпуске цифрового шекеля, он активно занимается исследованием и разработкой цифровой валюты для модернизации платежных систем и создания более конкурентной финансовой среды в стране.

источники:

– Название статьи: Центральный банк Израиля обдумывает цифровой шекель и рассказывает об инновациях CBDC

– Источник: CoinTelegraph.com.