Клиентам Apple грозит дополнительная плата в размере 20 фунтов стерлингов за смену порта зарядки iPhone

Apple собирается изменить порт зарядки и кабели на своих iPhone впервые за 11 лет, чтобы соответствовать правилам ЕС. Закон Европейского Союза требует, чтобы все телефоны использовали стандарт USB-C, и ожидается, что Apple примет этот стандарт в своих будущих моделях iPhone. Однако это изменение сопряжено с затратами для клиентов.

Новый зарядный кабель будет несовместим с текущими зарядными устройствами, которые используют многие владельцы iPhone. В результате новым владельцам iPhone, возможно, придется приобретать адаптер питания за 19.99 фунтов стерлингов отдельно. Эти дополнительные расходы увеличивают и без того высокую стоимость последних моделей iPhone: iPhone 15 приближается к 2,000 фунтов стерлингов.

Решение Apple больше не включать в комплект новых iPhone адаптеры питания — это попытка сократить электронные отходы. Однако это означает, что клиенты, обновляющие старые модели, обнаружат, что их существующие адаптеры не работают с новыми устройствами. Это изменение может привести к разочарованию, учитывая, что старый стандарт USB все еще широко используется.

Сообщается, что для решения этой проблемы Apple призывает сотрудников своих магазинов продавать настенные адаптеры вместе с новыми iPhone. Компания уже перевела свои последние iPad и ноутбуки на подключение USB-C, и iPhone станет следующим устройством, которое претерпит это изменение.

Порт USB-C обеспечивает более высокую скорость зарядки и передачи данных по сравнению со старым портом USB-A. В то время как многие старые адаптеры для зарядки iPhone используют порт USB-A, ожидается, что новые iPhone будут оснащены кабелем со стандартом USB-C на обоих концах.

Несмотря на потенциальные неудобства и дополнительные расходы для клиентов, Apple применяет это изменение порта зарядки во всем мире. К концу следующего года все телефоны, продаваемые в Европейском Союзе, должны перейти на стандарт USB-C.

Аналитики предполагают, что это изменение может повлиять на продажи iPhone, поскольку потенциальные покупатели могут отложить обновление. Ожидается, что цена самых дешевых моделей iPhone 15 останется на уровне 849 фунтов стерлингов, но аналитики прогнозируют, что на более дорогие модели «Pro» цены вырастут.

В целом, решение Apple соблюдать правила ЕС относительно смены порта зарядки может создать проблемы для клиентов, но оно согласуется с глобальными усилиями по стандартизации подключения устройств.

Определения:

– USB-C: USB-C (или USB Type-C) — это универсальный стандарт для зарядки и передачи данных, который обеспечивает более высокую скорость по сравнению со старым стандартом USB-A.

– USB-A: USB-A — это стандартный порт USB, который широко используется для зарядки и передачи данных в компьютерах, автомобилях и зарядных адаптерах.

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