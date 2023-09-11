Разблокируйте скрытые функции iMessage для отправки специальных текстов

Вам когда-нибудь хотелось иметь возможность отправлять больше, чем просто обычное сообщение, с помощью приложения iMessage на вашем iPhone? Что ж, оказывается, что есть скрытое меню с умными функциями, которые вы, возможно, пропустили.

Одна из лучших хитростей, скрытых в iMessage, — это возможность отправить взрывное сообщение, которое заполнит экран телефона получателя. Каково же их удивление, когда ваше сообщение заполнит весь дисплей! Но это еще не все: вы можете отправлять и другие типы специального текста.

По словам Apple, в приложении «Сообщения» вы можете анимировать одно сообщение эффектом пузыря или заполнить весь экран сообщения полноэкранным эффектом, например воздушными шарами или конфетти. Вы даже можете отправить личное сообщение с помощью невидимых чернил, которые останутся размытыми, пока получатель не проведет пальцем по экрану, чтобы открыть его.

Так как же разблокировать это скрытое меню? Это просто. Просто коснитесь сообщения, которое хотите отправить, например цепочки смайлов, и вместо того, чтобы нажимать значок «Отправить», нажмите и удерживайте его. Вуаля! Появится секретное меню с несколькими опциями на выбор.

Вкладка «Экран» в скрытом меню позволяет отправить взрывное сообщение, которое заполнит телефон получателя вашим текстом. Но есть и другие варианты, которые стоит изучить. Если вы выберете Slam или Loud, сообщение появится у получателя, а Gentle означает, что сообщение «прибудет тихо».

Самая полезная функция среди этих скрытых опций называется «Невидимые чернила». Он скрывает сообщение как для вас, так и для получателя, пока оно не будет обнаружено одним движением пальца. Это защитит ваши разговоры от посторонних глаз и даже позволит безопасно обсуждать спойлеры к телепередачам или фильмам в групповом чате.

С помощью этих скрытых функций iMessage вы можете добавить своим сообщениям немного изюминки и неожиданности. Так что вперед и начните исследовать скрытое меню – по пути вы можете найти еще несколько трюков и сюрпризов!

источники:

- Яблоко