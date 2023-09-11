iPhone 15 — следующая замена настольному компьютеру?

Apple собирается представить iPhone 15 завтра на специальном мероприятии, и, по слухам, он будет оснащен разъемом USB-C, который заменит разъем Lightning, который был стандартом со времен iPhone 5. Ожидается, что новый iPhone также будет оснащен разъемом USB-C. порт Thunderbolt, предлагающий расширенные возможности ввода и вывода данных, отображения, питания и многого другого.

Благодаря этим обновлениям оборудования iPhone потенциально может стать устройством, преобразующим компьютерную среду. Конкуренты, такие как Samsung, уже исследовали, как смартфоны могут служить заменой настольным компьютерам, а DeX от Samsung предлагает компетентные возможности настольного компьютера. Слухи предполагают, что Android также может вскоре представить собственный режим рабочего стола.

Хотя Apple еще не полностью продемонстрировала, что iPadOS может заменить настольную компьютерную среду, потенциал огромен. iPhone 15 с портом USB-C и возможностями Thunderbolt может работать как карманный тонкий клиент, позволяя пользователям подключаться к внешним дисплеям и устройствам ввода где и когда им нужно.

В настоящее время возможности iPhone при подключении к внешнему дисплею ограничены. Пользователи могут только зеркально отображать экран своего устройства или выводить видео с разрешением, оптимизированным для просмотра на телевизоре или мониторе, оставляя остальную часть интерфейса нетронутой.

Однако iPhone, который при подключении к экрану выглядит как настольный компьютер, потенциально может заменить ноутбук для многих пользователей. Мощные процессоры iPhone, которые также используются в компьютерах Mac, обладают производительностью, необходимой для таких задач, как отправка электронной почты, просмотр веб-страниц, воспроизведение видео и даже редактирование фотографий. iPadOS уже предлагает аналогичные функции на том же оборудовании.

Хотя Apple может рискнуть поглотить собственный рынок Mac, компания исторически использовала возможности для изменения парадигмы использования устройств. Завтрашний анонс iPhone может ознаменовать начало новой эры для смартфонов, но остается неясным, будет ли представлен режим рабочего стола в этом году или в будущем.

В заключение, потенциальный разъем USB-C и порт Thunderbolt iPhone 15 могут позиционировать его как настоящую замену настольного компьютера. Решит ли Apple воспользоваться этой возможностью и пересмотреть концепцию смартфона, еще неизвестно.

источники:

– Регуляторы Европейского Союза предлагают разъем USB-C для нового iPhone: [источник]

– DeX от Samsung: [источник]