Apple представляет iPhone 15: характеристики, цены и дата выпуска

Недавно Apple представила долгожданную линейку iPhone 15 во время специального мероприятия в Театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния. Выпуск новых моделей iPhone 15 запланирован на 22 сентября в Аотеароа (Новая Зеландия). Цены начинаются от 1649 новозеландских долларов за стандартную модель, от 2099 новозеландских долларов за Pro и от 2499 долларов за Pro Max.

В ходе мероприятия Apple также представила новейшие модели Apple Watch с новой функцией управления жестами. Благодаря этой функции пользователи могут выполнять различные функции, сжимая большой и указательный пальцы вместе.

Интересно, что линейка iPhone 15 выпущена по тем же базовым ценам, что и предыдущая линейка iPhone 14 в США. Однако в Новой Зеландии базовый iPhone 15 стоит на 50 новозеландских долларов выше, чем iPhone 14. Стартовая цена iPhone 15 Pro на 100 новозеландских долларов больше, чем у iPhone 14 Pro, а стартовая цена новых моделей Plus и Pro Max выросла. на 300 новозеландских долларов по сравнению с прошлогодними моделями.

Одной из примечательных особенностей линейки iPhone 15 является наличие портов USB-C для зарядки. Этот шаг был предпринят после того, как Европейский Союз принял закон, требующий, чтобы все небольшие устройства, включая смартфоны, к 2024 году использовали зарядку USB-C. Благодаря этому изменению тот же шнур, который заряжает iPhone, может также заряжать большинство современных телефонов Android и других устройств. Кроме того, он позволяет осуществлять обратную зарядку, то есть пользователи могут заряжать аксессуары, такие как чехол AirPods, прямо со своего iPhone.

Что касается цветов, модели iPhone 15 Standard и Plus будут доступны в розовом, желтом, синем, зеленом и черном цветах. Модели iPhone 15 Pro и Pro Max доступны в черном, белом, синем и из натурального титана вариантах. Однако, в отличие от некоторых сопоставимых телефонов Android, стандартные модели iPhone 15 не оснащены постоянно включенным дисплеем или дисплеем с частотой 120 Гц.

Модели iPhone 15 Pro оснащены легким и прочным титановым корпусом, заменяющим корпус из нержавеющей стали, использовавшийся в предыдущих моделях. Кроме того, переключатель отключения звука на боковой панели телефона был заменен программируемой кнопкой действия.

В целом линейка iPhone 15 предлагает новые функции, более высокие цены на некоторые модели и удобство зарядки через USB-C. Благодаря своим впечатляющим характеристикам и обновленному дизайну эти новые iPhone обязательно привлекут внимание как энтузиастов Apple, так и любителей технологий.

источники:

– Яблоко – Ютуб