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Spigen утечка информации о новой функции Apple iPhone: настраиваемая кнопка действия

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Spigen утечка информации о новой функции Apple iPhone: настраиваемая кнопка действия

Ранее сегодня производитель чехлов Spigen сделал смелый шаг, опубликовав долгожданную новую функцию предстоящего Apple iPhone во время торжественного мероприятия, посвященного презентации компании. В своем твите Spigen продемонстрировал изображение iPhone, спрятанного под одним из чехлов, демонстрируя наличие настраиваемой кнопки действия.

Настраиваемая кнопка действия в последние месяцы стала предметом многочисленных слухов и спекуляций. В отличие от переключателя отключения звука с фиксированной функцией, который был на предыдущих моделях iPhone, кнопка действия позволит пользователям настраивать ее функциональность в соответствии со своими предпочтениями.

Твит Spigen не только подтверждает существование кнопки действия, но и поднимает вопросы о реакции Apple на эту утечку. Apple хорошо известна своими строгими мерами безопасности и попытками держать в секрете свои будущие продукты. Еще неизвестно, как компания отреагирует на выходку Спигена.

Хотя ходят слухи, что кнопка действия будет доступна только на более дорогих моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, в твите Spigen не уточняется, какая модель iPhone была запечатлена на изображении. Это породило слухи о том, что эта функция может распространиться и на другие модели, подобно включению Dynamic Island во все четыре модели в этом году.

Если вы хотите посмотреть грандиозную презентацию Apple, обязательно ознакомьтесь с нашим подробным руководством. Мы также будем предоставлять обновленную информацию обо всех новостях и объявлениях по мере их появления.

Определения:
– Настраиваемая кнопка действия: новая функция будущего Apple iPhone, которая позволяет пользователям настраивать ее функциональность.
– Spigen: популярный производитель чехлов, известный производством высококачественных чехлов для смартфонов.
– Динамический остров: функция, представленная в предыдущих моделях iPhone, которая предлагает настраиваемые виджеты и значки приложений на главном экране.

Источник: Эта статья является переписанной версией оригинальной статьи GSM Arena.

By Вики Ставропулу

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