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Apple представляет iPhone 15 Pro: будущее мобильных игр

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Apple представляет iPhone 15 Pro: будущее мобильных игр

Apple объявила о выпуске своего долгожданного iPhone 15 Pro, который обещает произвести революцию в мобильных играх. iPhone 15 Pro, позиционируемый как «следующее поколение мобильных игр», может похвастаться поддержкой консольных и компьютерных игр, которые ранее были недоступны на мобильном оборудовании.

Во время мероприятия Apple Wonderlust компания сообщила, что на iPhone 15 Pro будет представлена ​​линейка ААА-игр, включая долгожданные игры, такие как Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage. Это важная веха для мобильных игр, поскольку впервые консольная/ПК-версия Assassin's Creed будет работать на iOS.

Одним из ключевых моментов iPhone 15 Pro является значительное повышение производительности и внедрение технологии трассировки лучей для игр. Apple обещает, что эти улучшения обеспечат по-настоящему захватывающий и высококачественный игровой процесс на мобильном устройстве. Однако еще неизвестно, как эти требовательные игры повлияют на время автономной работы iPhone 15 Pro.

Выпуск этих AAA-игр на iPhone 15 Pro предоставляет замечательную возможность для геймеров, которым нужна гибкость, позволяющая играть в свои любимые игры на ходу. Доступность таких игр, как Assassin's Creed Mirage, на мобильной платформе, несомненно, изменит ландшафт мобильных игр.

Что касается дат выпуска, Resident Evil Village, Resident Evil 4 и Death Stranding будут доступны на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max позднее в этом году. С другой стороны, выпуск Assassin’s Creed Mirage запланирован на первую половину 2024 года, чуть позже, чем его консольные и ПК-аналоги.

Для поддержки расширенных игровых возможностей iPhone 15 Pro Apple оснастила его графическим процессором профессионального класса, который на 20 процентов быстрее, чем его предшественники. Устройство имеет 6-ядерный дизайн, который обеспечивает улучшенную пиковую производительность и энергоэффективность. Новый чип A17 Pro также обеспечивает аппаратно-ускоренную трассировку лучей, обеспечивая плавную и эффективную работу для любителей мобильных игр.

Выпустив iPhone 15 Pro, Apple продолжает расширять границы мобильных игр. Это устройство обещает предоставить беспрецедентные игровые возможности, перенося высококачественные консольные и компьютерные игры на мобильную платформу.

источники:
– Событие Apple Wonderlust
– Завод Логан, IGN

Определения:
– Игры ААА: высокобюджетные высококачественные видеоигры, разработанные крупными студиями и издателями.
– Трассировка лучей: метод рендеринга, который имитирует поведение света в виртуальной среде, создавая реалистичные световые эффекты в видеоиграх.
– Графический процессор: графический процессор, специализированная электронная схема, ускоряющая создание изображений и графики в компьютерной системе.

By Габриэль Бота

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