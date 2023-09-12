Представлен новый iPhone 15: чего ожидать

Apple собирается представить свои новейшие флагманские смартфоны на мероприятии под названием «Wanderlust». Технический гигант представит новые iPhone 15 и iPhone 15 Pro, обновив прошлогодние модели iPhone 14. Это событие происходит в решающий момент для Apple, поскольку глобальный спрос на новые смартфоны находится на самом низком уровне за десятилетие. Производитель iPhone проведет мероприятие в Театре Стива Джобса в Apple Park в Калифорнии. Основной доклад будет транслироваться на YouTube.

Ожидается, что iPhone 15 будет выпущен в пятницу, 22 сентября, а предварительные заказы начнутся 15 сентября. Apple, скорее всего, выпустит две модели iPhone 15 Pro — одну модель обычного размера с 6.1-дюймовым дисплеем и модель большего размера. iPhone 15 Pro Max с экраном 6.7 дюйма. Ожидаются также iPhone 15 и iPhone 15 Plus, чуть менее мощные смартфоны.

Ожидается, что новый iPhone 15 будет оснащен обновленным микрочипом A17 Bionic, который обеспечит более эффективный процессор и увеличит время автономной работы. Модели Pro будут иметь титановую рамку для более легких и прочных устройств. По слухам, все модели iPhone 15 будут иметь адаптивный дисплей с перфорированной камерой в верхней части телефона, что избавляет от дизайна с «вырезом».

Ожидается, что обновление камеры станет основным моментом запуска iPhone 15. Модели начального уровня будут оснащены более мощной широкоугольной камерой, а модели Pro могут включать объектив камеры «перископ» для расширенных возможностей масштабирования. Кроме того, кнопку отключения звука на боковой панели телефона можно заменить программируемой кнопкой «действия».

В новом iPhone 15 также будет использоваться зарядный кабель USB-C, как того требует закон ЕС о стандартизации зарядных устройств и борьбе с электронными отходами. Новый кабель может сделать старые кабели бесполезными для зарядки. Ожидается также выпуск Apple Watch Series 9, а также возможных обновлений для Apple Watch Ultra и наушников AirPod.

Информации о ценах на iPhone 15 пока не опубликовано.

Источники: Bloomberg, Nikkei, Apple.