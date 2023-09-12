Новая серия iPhone 15: раскрыты характеристики, дизайн и цена

После нескольких месяцев ожидания Apple наконец представила свою новую серию iPhone 15. В этом году компания представила четыре модели — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Утечки, предполагающие вариант Ultra, оказались ложными.

Apple внесла существенные изменения в дизайн новых iPhone, в том числе добавила порт USB Type-C внизу, заменив порт Lightning. Еще одним заметным изменением является использование дизайна дисплея с дырочками на передней панели, что делает дисплей более захватывающим. Кроме того, Apple заменила кнопку отключения звука новой кнопкой действия, обеспечивающей быстрый доступ к различным ярлыкам и функциям.

Серия iPhone 15 будет доступна в новых цветах, таких как розовый, желтый, зеленый, синий и черный. Что касается цен, цена iPhone 15 в США начинается от 799 долларов, а модели iPhone 15 Pro и Pro Max — от 999 и 1,199 долларов соответственно. В Индии цены на iPhone 15 Pro и Pro Max начинаются с 1,39,900 1,59,900 XNUMX и XNUMX XNUMX XNUMX рупий соответственно.

iPhone 15 может похвастаться 6.1-дюймовым дисплеем Liquid Retina, а модель Plus сохранила 6.7-дюймовый экран. Обе модели получили серьезные обновления камеры, включая 48-мегапиксельный основной датчик и новые режимы камеры для улучшения качества фотосъемки. Устройства оснащены чипсетом A16 Bionic, обеспечивающим улучшенную производительность и автономность в течение всего дня.

Модели iPhone 15 Pro и Pro Max оснащены более прочным титановым корпусом с матовым эффектом. Они имеют 6.1-дюймовый и 6.7-дюймовый OLED-экраны соответственно, оснащены технологией ProMotion и поддерживают режим «всегда включен» и режим ожидания. Эти модели оснащены чипом A17 Pro, обеспечивающим непревзойденную производительность и улучшенные игровые возможности. Система камер моделей Pro включает в себя 48-мегапиксельную камеру с 5-кратным оптическим зумом и поддержкой записи видео 4K60 ProRes.

В целом, новая серия iPhone 15 предлагает значительные улучшения в дизайне, производительности и возможностях камеры, что делает ее привлекательным вариантом для поклонников Apple.

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– Статья опубликована: 12 сентября 2023 г. на сайте TechNews.