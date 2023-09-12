Сводка слухов от Apple: iPad Mini 7, чехол для зарядки USB-C и обновления камеры iPhone 15

В сегодняшнем обзоре слухов об Apple есть предположения о грядущем iPad mini 7, возможности зарядного чехла USB-C для AirPods и обновлении камеры для моделей iPhone 15.

Ходят слухи, что начиная с iPad mini 7, он может быть представлен позже, возможно, в пресс-релизе Apple. Похоже, что основное внимание уделяется улучшению характеристик, а не серьезному редизайну. Компактный размер iPad mini делает его отличным портативным игровым устройством, поэтому геймеры надеются на анонсы игр, связанных с ним.

Переходя к аксессуарам, ходят слухи о зарядном чехле USB-C для AirPods. Это было бы желанным дополнением для пользователей, у которых есть несколько кабелей USB-C, но которые не могут заряжать с их помощью свои AirPods. Однако ожидается, что чехол для зарядки USB-C не будет дешевым.

Еще одним ожидаемым изменением является появление возможности подключения USB-C в линейке iPhone 15. Это будет означать конец использования фирменного порта Lightning, позволяющего пользователям использовать кабели USB-C для зарядки и передачи данных. Хотя этот шаг не является революционным, поскольку многие телефоны Android уже много лет используют USB-C, он соответствует Apple отраслевому стандарту.

Обновления камеры для моделей iPhone 15 включают улучшенную вычислительную фотографию и появление перископической камеры с 6-кратным оптическим зумом на iPhone 15 Pro Max. Улучшения в области компьютерной фотографии направлены на получение еще более качественных фотографий, не отставая от конкурентов Google и Samsung. Ожидается, что телеобъектив с 6-кратным оптическим зумом обеспечит баланс между удобством использования и впечатляющим качеством фотографий.

В целом, эти слухи рисуют захватывающую картину для энтузиастов Apple. Ожидается, что iPad mini 7, чехол для зарядки USB-C для AirPods и модернизация камеры в моделях iPhone 15 принесут значительные улучшения в линейку продуктов Apple.

Определения:

– USB-C: универсальный разъем, обеспечивающий более быструю зарядку и передачу данных по сравнению с портом Lightning.

– Увеличение характеристик: улучшение характеристик устройства, таких как процессор, камера или емкость памяти.

– Компьютерная фотография: использование программных алгоритмов для улучшения и оптимизации качества фотографий, сделанных камерой смартфона.

источники:

– ТехРадар

- Яблоко

– Гетти Изображения

– Будущее / Лэнс Уланофф