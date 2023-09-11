Как настроить eSIM на вашем iPhone 15

Выпуск линейки iPhone 15 принес с собой множество новых функций и улучшений, включая использование технологии eSIM. При переходе на eSIM необходимость в физической SIM-карте отпадает, поскольку цифровая SIM-карта встраивается непосредственно в устройство.

Итак, что же такое eSIM? SIM-карта традиционно используется для идентификации вашего телефона оператором связи и наоборот. Он сообщает оператору, какой телефон вы используете, а также какой номер и оператора назначить вашему телефону. С другой стороны, eSIM — это цифровая версия SIM-карты, которую можно программировать и перепрограммировать по мере необходимости. В iPhone 15 можно хранить до восьми различных карт eSIM, что делает его удобным для путешественников или тех, у кого несколько бизнес-направлений.

Настройка eSIM на iPhone 15 — относительно простой процесс. Когда вы заказываете iPhone, ваш оператор связи и номер телефона привязываются к устройству. Когда вы активируете свой новый iPhone и пройдете процесс быстрого запуска, вам будет предложено подтвердить, что вы хотите активировать свой номер телефона на своем iPhone. Оттуда вы можете следовать инструкциям на экране, чтобы настроить eSIM для своей учетной записи.

Если вы переносите данные со старой модели iPhone, вы можете просто выбрать вариант переноса с другого iPhone, а Apple позаботится обо всем остальном. Обычно этот процесс выполняется быстро, но он может варьироваться в зависимости от трафика сервера.

Если вы пропустили перенос номера во время настройки, вы все равно можете перенести свой номер и eSIM на iPhone 15. Откройте приложение «Настройки», перейдите в «Сотовая связь» и выберите «Настроить сотовую связь». Следуйте инструкциям для завершения процесса.

Для тех, кто переходит с телефона Android на iPhone 15, процесс может отличаться в зависимости от оператора связи. Если вам не будет предложено перенести свой номер во время первоначальной настройки, вам необходимо обратиться в службу поддержки вашего оператора связи, чтобы запросить QR-код или настроить активацию оператора связи eSIM.

В целом, настройка eSIM на вашем iPhone 15 — это простой процесс, который можно выполнить во время первоначальной настройки или после нее. Гибкость и удобство eSIM делают ее ценной функцией для пользователей iPhone.

источники:

– Джейсон Сиприани/ZDNet

– Джейсон Хайнер/ZDNet

– Джун Ван/ZDNet