CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Как настроить eSIM на вашем iPhone 15

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Как настроить eSIM на вашем iPhone 15

Выпуск линейки iPhone 15 принес с собой множество новых функций и улучшений, включая использование технологии eSIM. При переходе на eSIM необходимость в физической SIM-карте отпадает, поскольку цифровая SIM-карта встраивается непосредственно в устройство.

Итак, что же такое eSIM? SIM-карта традиционно используется для идентификации вашего телефона оператором связи и наоборот. Он сообщает оператору, какой телефон вы используете, а также какой номер и оператора назначить вашему телефону. С другой стороны, eSIM — это цифровая версия SIM-карты, которую можно программировать и перепрограммировать по мере необходимости. В iPhone 15 можно хранить до восьми различных карт eSIM, что делает его удобным для путешественников или тех, у кого несколько бизнес-направлений.

Настройка eSIM на iPhone 15 — относительно простой процесс. Когда вы заказываете iPhone, ваш оператор связи и номер телефона привязываются к устройству. Когда вы активируете свой новый iPhone и пройдете процесс быстрого запуска, вам будет предложено подтвердить, что вы хотите активировать свой номер телефона на своем iPhone. Оттуда вы можете следовать инструкциям на экране, чтобы настроить eSIM для своей учетной записи.

Если вы переносите данные со старой модели iPhone, вы можете просто выбрать вариант переноса с другого iPhone, а Apple позаботится обо всем остальном. Обычно этот процесс выполняется быстро, но он может варьироваться в зависимости от трафика сервера.

Если вы пропустили перенос номера во время настройки, вы все равно можете перенести свой номер и eSIM на iPhone 15. Откройте приложение «Настройки», перейдите в «Сотовая связь» и выберите «Настроить сотовую связь». Следуйте инструкциям для завершения процесса.

Для тех, кто переходит с телефона Android на iPhone 15, процесс может отличаться в зависимости от оператора связи. Если вам не будет предложено перенести свой номер во время первоначальной настройки, вам необходимо обратиться в службу поддержки вашего оператора связи, чтобы запросить QR-код или настроить активацию оператора связи eSIM.

В целом, настройка eSIM на вашем iPhone 15 — это простой процесс, который можно выполнить во время первоначальной настройки или после нее. Гибкость и удобство eSIM делают ее ценной функцией для пользователей iPhone.

источники:
– Джейсон Сиприани/ZDNet
– Джейсон Хайнер/ZDNet
– Джун Ван/ZDNet

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

Sony объявляет о трансляции State of Play, ориентированной на инди-игры и сторонние игры

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота
Технологии

Каталог дополнительных и делюкс-игр PlayStation Plus, сентябрь 2023 г.: интересные дополнения

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Xbox Game Pass Core: опубликован полный список игр

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Технологии

Sony объявляет о трансляции State of Play, ориентированной на инди-игры и сторонние игры

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба подтверждает измерения Хаббла скорости расширения Вселенной

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Новое исследование раскрывает причины и сроки изменений растительности в пустыне Сахара

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Каталог дополнительных и делюкс-игр PlayStation Plus, сентябрь 2023 г.: интересные дополнения

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев