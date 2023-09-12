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Что нового в iOS 17

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Что нового в iOS 17

Apple объявила, что долгожданные обновления iOS 17 и iPadOS 17 будут доступны для пользователей iPhone и iPad начиная с 18 сентября. Новая версия iOS включает в себя множество интересных функций, которых пользователи с нетерпением ждали.

Одной из выдающихся функций, представленных в iOS 17, являются «Контактные плакаты». Эта функция позволяет пользователям персонализировать внешний вид своего профиля во время взаимодействия с другими пользователями iPhone. Пользователи могут добавлять изображения и настраивать типографику, цвета шрифтов и другие элементы, чтобы создать уникальный плакат с контактами.

Для аудио- и видеозвонков FaceTime в iOS 17 реализована поддержка голосовой почты. Это означает, что пользователи могут оставлять сообщения, когда кому-то звонят, а получатели также могут оставлять свои собственные голосовые сообщения. Кроме того, FaceTime теперь предлагает 3D-реакции, включая сердечки, воздушные шары, фейерверки, лазерные лучи и дождь, что добавляет видеозвонкам веселый и интерактивный элемент.

AirDrop также получил улучшения в iOS 17. Новая функция NameDrop упрощает обмен контактными данными с другими пользователями iPhone или Apple Watch, приближая устройства друг к другу. SharePlay — еще одно интересное дополнение, позволяющее пользователям участвовать в совместных действиях, таких как видео, музыка и игры, просто держа два iPhone рядом.

Еще одна важная функция iOS 17 — «StandBy». Когда пользователи кладут свои iPhone на зарядное устройство горизонтально, он отображает пользовательский интерфейс с легкодоступными виджетами времени, календаря, будильников и многого другого. Кроме того, виджеты главного экрана теперь полностью интерактивны.

На iPad iPadOS 17 предлагает новый интерфейс блокировки экрана, улучшенные инструменты рисования при использовании Apple Pencil, поддержку внешних веб-камер и ряд других улучшений.

iOS 17 и iPadOS 17 будут доступны для загрузки 18 сентября. iOS 17 совместима с iPhone XR и более поздними моделями, а для iPadOS 17 требуется iPad с чипом A10 Bionic или новее.

В целом, обновление iOS 17 привносит в устройства Apple ряд интересных и удобных функций, улучшая взаимодействие с пользователем и предоставляя новые способы персонализации взаимодействия.

источники:

– [Название исходной статьи] (источник)
– [функции iOS 17] (источник)
– [Информация о совместимости] (источник)

By Мамфо Брешиа

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