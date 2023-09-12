Thunderbolt 5: будущее высокоскоростного подключения

Недавно анонсированный Thunderbolt 5 произвел революцию в мире передачи данных и энергоснабжения. Благодаря впечатляющей пропускной способности в 120 Гбит/с Thunderbolt 5 является значительным шагом вперед по сравнению со своим предшественником Thunderbolt 4, который предлагал только 40 Гбит/с. Это означает более быстрое и бесперебойное подключение для пользователей.

Одной из ключевых особенностей Thunderbolt 5 является его способность обеспечивать скорость 80 Гбит/с в стандартной конфигурации, используя две из четырех линий PCIe. Это удваивает скорость Thunderbolt 4 и обеспечивает более эффективный процесс передачи данных. Однако, когда требуется более высокая пропускная способность, например, для дисплеев с высоким разрешением, Thunderbolt 5 может выделить до 40 Гбит/с по трем из четырех линий, в результате чего общая скорость передачи составит 120 Гбит/с.

Увеличенная пропускная способность Thunderbolt 5 открывает мир возможностей для многоэкранных настроек. Теперь пользователи могут пользоваться привилегией одновременного подключения трех экранов 4K с частотой 144 Гц, работы нескольких дисплеев 8K или даже включения одного монитора с поразительной частотой обновления до 540 Гц. Это, несомненно, улучшит визуальные впечатления для геймеров, создателей контента и профессионалов, работающих с высококачественными визуальными эффектами.

Более того, Thunderbolt 5 выделяется впечатляющими возможностями подачи энергии. Обеспечивая мощность зарядки до 240 Вт, Thunderbolt 5 позволяет устройствам потреблять больше энергии через один кабель USB-C. Это означает, что даже энергоемкие устройства, такие как игровые ноутбуки, теперь могут полагаться исключительно на USB-C для зарядки, что устраняет необходимость в фирменных зарядных устройствах.

Важно отметить, что Thunderbolt 4 продолжит существовать наряду с Thunderbolt 5. Хотя Thunderbolt 5 будет обслуживать пользователей, занимающихся созданием контента, играми и системами рабочих станций, Thunderbolt 4 останется доступным для тех, кому не требуется такой же уровень пропускной способности.

Чтобы получить возможности Thunderbolt 5, пользователям понадобится дискретный чип под кодовым названием Barlow Ridge, поскольку он не интегрирован в процессоры Intel 14-го поколения. Intel планирует выпустить первые машины, оснащенные Thunderbolt 5, в 2024 году, обещая захватывающее будущее высокоскоростной связи.

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