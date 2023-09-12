CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Thunderbolt 5: будущее высокоскоростного подключения

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Thunderbolt 5: будущее высокоскоростного подключения

Недавно анонсированный Thunderbolt 5 произвел революцию в мире передачи данных и энергоснабжения. Благодаря впечатляющей пропускной способности в 120 Гбит/с Thunderbolt 5 является значительным шагом вперед по сравнению со своим предшественником Thunderbolt 4, который предлагал только 40 Гбит/с. Это означает более быстрое и бесперебойное подключение для пользователей.

Одной из ключевых особенностей Thunderbolt 5 является его способность обеспечивать скорость 80 Гбит/с в стандартной конфигурации, используя две из четырех линий PCIe. Это удваивает скорость Thunderbolt 4 и обеспечивает более эффективный процесс передачи данных. Однако, когда требуется более высокая пропускная способность, например, для дисплеев с высоким разрешением, Thunderbolt 5 может выделить до 40 Гбит/с по трем из четырех линий, в результате чего общая скорость передачи составит 120 Гбит/с.

Увеличенная пропускная способность Thunderbolt 5 открывает мир возможностей для многоэкранных настроек. Теперь пользователи могут пользоваться привилегией одновременного подключения трех экранов 4K с частотой 144 Гц, работы нескольких дисплеев 8K или даже включения одного монитора с поразительной частотой обновления до 540 Гц. Это, несомненно, улучшит визуальные впечатления для геймеров, создателей контента и профессионалов, работающих с высококачественными визуальными эффектами.

Более того, Thunderbolt 5 выделяется впечатляющими возможностями подачи энергии. Обеспечивая мощность зарядки до 240 Вт, Thunderbolt 5 позволяет устройствам потреблять больше энергии через один кабель USB-C. Это означает, что даже энергоемкие устройства, такие как игровые ноутбуки, теперь могут полагаться исключительно на USB-C для зарядки, что устраняет необходимость в фирменных зарядных устройствах.

Важно отметить, что Thunderbolt 4 продолжит существовать наряду с Thunderbolt 5. Хотя Thunderbolt 5 будет обслуживать пользователей, занимающихся созданием контента, играми и системами рабочих станций, Thunderbolt 4 останется доступным для тех, кому не требуется такой же уровень пропускной способности.

Чтобы получить возможности Thunderbolt 5, пользователям понадобится дискретный чип под кодовым названием Barlow Ridge, поскольку он не интегрирован в процессоры Intel 14-го поколения. Intel планирует выпустить первые машины, оснащенные Thunderbolt 5, в 2024 году, обещая захватывающее будущее высокоскоростной связи.

источники:
- Через

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

Ничем не примечательная презентация Apple iPhone 15 оставила зрителей в восторге

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Запуск Starfield и новой Xbox Series S увеличил продажи консолей Microsoft

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота
Технологии

Panerai представляет цифровой паспорт для часов на базе блокчейна

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Технологии

Ничем не примечательная презентация Apple iPhone 15 оставила зрителей в восторге

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Новости

Понимание бонуса за производительность VALORANT: как он работает и что вам следует знать

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике указывает на переход к новому режиму

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Технологии

Запуск Starfield и новой Xbox Series S увеличил продажи консолей Microsoft

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев