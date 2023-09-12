Intel анонсирует Thunderbolt 5 с впечатляющими скоростями и возможностями

Intel официально анонсировала спецификацию Thunderbolt 5, обещая скорость до 120 Гбит/с, поддержку игровых мониторов с частотой 540 Гц и мощность зарядки 240 Вт. Хотя спецификация теперь официальна, аксессуары и компьютеры с поддержкой Thunderbolt 5 не будут доступны до 2024 года.

Thunderbolt 4, созданный на основе USB2 v5, будет совместим с предыдущими версиями Thunderbolt и USB. По сравнению с Thunderbolt 4, который поддерживал скорость до 40 Гбит/с, Thunderbolt 5 может передавать данные со скоростью 80 Гбит/с или до 120 Гбит/с в режиме увеличения пропускной способности. Для этого режима требуется дисплей с высокой пропускной способностью, но Thunderbolt 5 по-прежнему поддерживает двунаправленную скорость 80 Гбит/с и без него.

Улучшенная пропускная способность Thunderbolt 5 делает его идеальным для подключения ноутбуков к нескольким дисплеям. Он поддерживает несколько мониторов 8K, три монитора 4K с частотой 144 Гц (по сравнению с двумя мониторами 4K с ограничением 60 Гц с Thunderbolt 4) и предлагает зарядку мощностью минимум 140 Вт и максимум 240 Вт. Thunderbolt 5 также будет поддерживать DisplayPort 2.1, что еще больше расширит его возможности.

По словам Джейсона Зиллера, генерального менеджера подразделения клиентских подключений Intel, Thunderbolt 5 обеспечит лучшую в отрасли производительность и возможности подключения компьютеров к мониторам, док-станциям, хранилищам и многому другому. Microsoft тесно сотрудничала с Intel для поддержки USB4 в Windows, обеспечивая совместимость с Thunderbolt 5.

Хотя мы все еще ждем подробностей о том, какие аксессуары будут поддерживать Thunderbolt 5, ожидается, что док-станции, мониторы и накопители будут одними из первых, предлагающих возможность подключения Thunderbolt 5 в 2024 году.

В целом, Thunderbolt 5 обещает значительные улучшения в скорости, мощности зарядки и поддержке дисплея, что делает его интересной разработкой как для технических энтузиастов, так и для профессионалов.

источники:

– Том Уоррен, The Verge