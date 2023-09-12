Intel представляет Thunderbolt 5: более высокие скорости и улучшенные возможности отображения

Intel официально объявила подробности о новом кабеле Thunderbolt 5, который, как ожидается, будет выпущен в 2024 году. Наиболее примечательной особенностью Thunderbolt 5 является его способность передавать данные со скоростью до 120 гигабит в секунду (Гбит/с), одновременно прием данных со скоростью до 40 Гбит/с. Эта новая функция, называемая Bandwidth Boost, активируется при подключении дисплея с высокой пропускной способностью к порту Thunderbolt.

По сравнению со своим предшественником Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 обеспечивает вдвое большую скорость, а режим по умолчанию составляет 80 Гбит/с в обоих направлениях. Помимо более высокой скорости передачи данных, Thunderbolt 5 также поддерживает два монитора 6K, тогда как Thunderbolt 4 поддерживает только два монитора 4K.

Thunderbolt 5 будет совместим с предыдущими версиями Thunderbolt и основан на нескольких спецификациях, включая USB-IF USB4 версии 2.0, VESA DisplayPort 2.1 и PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Одним из ключевых достижений в Thunderbolt 5 является использование технологии передачи сигналов с амплитудно-импульсной модуляцией-3 (PAM-3), которая обеспечивает более высокие тактовые частоты и повышает общую производительность. Thunderbolt 5 также предназначен для динамического управления пропускной способностью дисплея, оптимизируя распределение полосы пропускания в зависимости от требований отдельных дисплеев.

Intel ожидает, что Thunderbolt 4 и Thunderbolt 5 будут сосуществовать в течение нескольких лет, при этом основные пользователи перейдут на Thunderbolt 4, а создатели и геймеры станут первыми, кто внедрит Thunderbolt 5. Создатели получат выгоду от повышенной скорости Thunderbolt 5 и расширенных возможностей дисплея, что позволит им работать с более высокими разрешения и несколько мониторов.

В целом, Thunderbolt 5 обещает обеспечить более высокую скорость, улучшенную производительность и превосходное качество изображения. Он призван совершить революцию в области подключения в индустрии ПК и аксессуаров, когда будет выпущен в 2024 году.

источники:

– [Источник: Intel подтверждает Thunderbolt 5 и ожидает, что ПК будут использовать его в 2024 году](https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- в 2024 году/)

– [Источник изображения](https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-technology-news-photo/521769936)