Включение цифровой общественной инфраструктуры (DPI) в Делийскую декларацию «Большой двадцатки» приветствовалось заинтересованными сторонами, а правительство США высоко оценило усилия Индии в этом отношении. Делийская декларация, принятая 20 сентября 10 года, фокусируется на ключевых глобальных проблемах, таких как изменение климата и война в Украине, но также подчеркивает важность принятия DPI для преодоления цифрового разрыва и содействия развитию.

DPI относится к набору цифровых технологий, которые облегчают работу систем цифровой идентификации, сетей цифровых платежей и других подобных инструментов. Индийский DPI включает в себя такие инициативы, как Aadhaar, United Payments Interface (UPI) и Open Network for Digital Commerce (ONDC). Создание глобального репозитория DPI является ключевым моментом Делийской декларации, целью которого является размещение решений DPI из разных стран для облегчения поиска и внедрения.

Виртуальный репозиторий, который в настоящее время находится в стадии разработки, будет размещен на веб-сайте DPI.Global. Он направлен на устранение пробела в знаниях, связанных с разработкой и внедрением DPI в масштабе всего населения. Страны-участницы могут отображать информацию о своих решениях DPI, помогая другим разрабатывать свои собственные.

Абхишек Сингх, генеральный директор Национального отдела электронного управления (NeGD) и корпорации Digital India, подтвердил, что Индия продвигает создание глобального хранилища DPI. На платформе будут представлены решения не только членов «Большой двадцатки», но и других стран. Сингх отметил, что многие страны выразили заинтересованность в воспроизведении этих решений, и вскоре будут сделаны дальнейшие объявления об их участии.

Альянс «Единое будущее» (OFA), сформированный членами «Большой двадцатки», также согласовал структуру для разработки, развертывания и управления DPI. OFA стремится обеспечить наращивание потенциала, финансирование, техническую помощь и глобальное сотрудничество в реализации DPI в странах с доходом ниже среднего.

Эксперты отрасли и лидеры индийских инициатив DPI высоко оценили включение DPI в Делийскую декларацию. Т. Коши, генеральный директор ONDC, подчеркнул, как индийский DPI продемонстрировал сотрудничество между правительством и частными организациями в создании здорового и открытого рынка. Прамод Варма, бывший главный архитектор Aadhaar, подчеркнул полезность глобального хранилища DPI, которое страны могут использовать для хранения активов с открытым исходным кодом. Р.С. Шарма, бывший генеральный директор Национального управления здравоохранения (NHA), высоко оценил лидерство DPI Индии и ее способность решать разнообразные проблемы с помощью экосистемного подхода.

Создание глобального хранилища DPI и включение DPI в Делийскую декларацию G20 демонстрирует приверженность Индии цифровому охвату и международному сотрудничеству для продвижения цифровых технологий.

источники:

– Маниконтроль