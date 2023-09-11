Поездка в Waymo: взгляд в будущее автономного транспорта

Недавно редактор CNBC по технологиям и климату Мэтт Розофф имел возможность покататься на Waymo, беспилотном автомобиле Alphabet, со своим сыном-подростком. Опыт прошел без происшествий, граничащий со скукой, что является свидетельством готовности и потенциала технологии беспилотных транспортных средств.

Поскольку беспилотные транспортные средства становятся все более распространенными на улицах Сан-Франциско, а автомобили Waymos и GM Cruise работают без водителей-безопасников, Розофф и его сын с нетерпением ждали возможности опробовать этот инновационный вид транспорта. Используя приложение Waymo на своем телефоне, они легко заказали поездку из местной аптеки до дома, сэкономив при этом крутой подъем в гору.

Когда они вошли в Waymo, их встретил приятный интерьер, залитый розовым светом, на заднем плане играла эмбиентная музыка. Сама поездка была плавной и комфортной: автомобиль уверенно перемещался по узким улочкам и с легкостью преодолевал сложные участки.

Waymo действовал так, как если бы за рулем находился компетентный человек: он пересекал воображаемые центральные линии, маневрировал вокруг припаркованных автомобилей и эффективно объезжал препятствия. Скорость оставалась постоянной и составляла чуть менее 25 миль в час, обеспечивая безопасное и контролируемое путешествие.

Несмотря на короткую поездку, Розофф и его сын попытались подключить свои устройства к консоли автомобиля, подчеркнув потенциал персонализированных развлечений во время автономных поездок. Однако вскоре они поняли, что путешествие подходит к концу, поскольку Waymo приближается к месту высадки.

В конце поездки они вышли из автомобиля, следуя инструкциям бортового голосового помощника. Поездка обошлась им в 8 долларов, примерно столько же они заплатили бы за поездку с Lyft или Uber. Однако, поскольку водителям не нужно платить, весь полученный доход идет непосредственно компании.

В целом этот опыт произвел на Розоффа впечатление, и он задумался о будущем беспилотных автомобилей. Поначалу он был настроен скептически, полагая, что до того, как беспилотные транспортные средства станут реальностью, осталось всего несколько лет. Но, испытав плавную и беспрецедентную поездку на Waymo, он теперь видит потенциал того, что автономный транспорт станет обычным явлением для коротких городских поездок, при условии, что такие компании, как Waymo, смогут эффективно масштабироваться.

Благодаря передовым технологиям и мерам безопасности беспилотные транспортные средства могут изменить то, как мы путешествуем. Потребители, инвесторы и регулирующие органы должны подготовиться к этому надвигающемуся сдвигу, поскольку беспилотные автомобили не только уже здесь, но и являются естественным и безопасным выбором для передвижения.

источники:

– Розофф, Мэтт. «Я прокатился на робо-такси Waymo». CNBC.