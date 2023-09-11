Почему я не всегда достаю камеру iPhone 14 Pro

В недавней ретроспективе возможностей камеры iPhone 14 Pro автор размышляет о причинах, по которым они не использовали ее, чтобы запечатлеть многие важные моменты. Признавая, что iPhone 14 Pro — хорошая камера и может давать превосходные результаты, вместо этого они начали использовать другие устройства. Автор выделяет несколько причин этого.

Одним из главных факторов является удобство. Делая фотографии товаров для статей, автор обычно использует обычную камеру. Однако бывают случаи, когда пользоваться телефоном удобнее, и iPhone 14 Pro становится идеальным устройством. В качестве преимуществ называют простоту редактирования фотографий в портретном режиме и быструю передачу изображений на Mac с помощью AirDrop.

Автор приводит примеры фотографий, сделанных на iPhone 14 Pro, в том числе фотографии устройства для сравнения камер и снимки различных продуктов. Хотя они довольны результатами и считают их достаточно хорошими для публикации, они полагают, что другие смартфоны потенциально могут дать лучшие результаты, хотя и с менее интуитивно понятными инструментами редактирования и более сложными переносами.

Один аспект, который разочаровывает автора при использовании камеры iPhone 14 Pro в повседневной жизни, — это ее склонность делать фотографии слишком темными. Высокий уровень контрастности и плохое управление экспозицией приводят к появлению теней и темных изображений, которые теряют детали и настроение реальной среды. Редактирование может в некоторой степени помочь, но ущерб уже нанесен.

Автор также рассматривает улучшения камер других смартфонов за прошедшие годы. Они упоминают универсальный 10-кратный оптический зум Samsung Galaxy S23 Ultra и техническое мастерство Google Pixel 7 Pro в качестве примеров конкурирующих устройств с более интересными и полезными функциями камеры, чем у iPhone 14 Pro. Автор упускает из виду привлекательность уникальных функций iPhone, таких как кинематографический режим.

Сравнивая недавние фотографии, сделанные на Google Pixel Fold и iPhone 14 Pro, автор считает, что фотографии с Pixel более привлекательны, и вместо этого делится ими. Эта тенденция также наблюдалась в параллельных тестах камер, где другие устройства, такие как Samsung Galaxy S23 Ultra, превзошли iPhone 14 Pro.

Автор приходит к выводу, что камера iPhone 14 Pro потеряла свое очарование. Хотя раньше они полагались на iPhone 12 Pro как на свой телефон с камерой, они не испытывали такого же уровня удовольствия от iPhone 13 Pro или iPhone 14 Pro. Разочарование в камере iPhone 14 Pro вызвано не предыдущим опытом, а скорее собственными недостатками.

Источники: Энди Боксалл / Digital Trends.