Huawei выпускает три телефона Mate 60 с поддержкой 5G как шаг к глобальной экспансии

За последние две недели компания Huawei тайно выпустила три новых смартфона, каждый из которых поддерживает 5G. Китайские источники предполагают, что этот шаг знаменует собой начало новых усилий Huawei по захвату большей доли мирового рынка смартфонов.

Инсайдеры, которых цитирует IT Home, заявили, что Huawei планирует укрепить свои позиции на внутреннем рынке Китая, одновременно расширяя свое присутствие за рубежом. Однако в настоящее время не существует конкретных сроков реализации этой стратегии.

Из-за продолжающейся торговой войны между Китаем и США компания Huawei уже более пяти лет сталкивается с жесткими ограничениями на доступ к американским технологиям. Несмотря на это, Mate 60, Mate 60 Pro и Mate 60 Pro+ оснащены возможностями 5G и оснащены чипсетом Kirin 9000S, в котором используется 7-нм технологический процесс.

В ответ на запросы о чипсете Huawei не предоставила официального комментария. Однако местные сообщения указывают на то, что чип полностью изготовлен в Китае, что вызывает вопросы о том, как китайские компании приобрели необходимый опыт для таких сложных технологических процессов за короткий период.

Недавно компания Huawei увеличила свой годовой прогноз производства с 30 миллионов до 38 миллионов единиц. Из них 20 миллионов уже отправлено, и ожидается, что Mate 60 Pro внесет еще 6 миллионов единиц, что составит треть оставшихся заказов.

Были предположения, что серия Mate 60 может не быть выпущена за пределами Китая, но Huawei не сделала официального заявления по этому поводу. Это оставляет возможность глобального запуска в будущем.

В прошлом доля Huawei на китайском рынке смартфонов составляла 42%, но с тех пор она упала до менее 10%. Между тем, ее доля на мировом рынке сократилась в шесть раз по сравнению с серединой 2019 года и в настоящее время составляет 3%.

Источники: IT Home (китайский источник)

Определения:

Чипсет Kirin 9000S — чипсет, разработанный Huawei и использующий передовые технологии для повышения производительности.

5G – пятое поколение беспроводной технологии, обеспечивающее более высокую скорость интернета и поддерживающее широкий спектр приложений.

Рынок смартфонов. Отрасль, охватывающая производство и продажу мобильных телефонов, способных выполнять различные функции, такие как звонки, обмен сообщениями и просмотр Интернета.