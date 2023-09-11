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Общество сердечного ритма готовится ко второму ежегодному мероприятию HRX в Сиэтле

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Общество сердечного ритма готовится ко второму ежегодному мероприятию HRX в Сиэтле

Общество сердечного ритма (HRS) готовится к своему второму ежегодному мероприятию HRX — глобальной конференции по здравоохранению и технологиям, которая объединяет профессионалов из отраслей здравоохранения и технологий. Конференция призвана бросить вызов существующему положению вещей и изменить уход за пациентами посредством инноваций и сотрудничества.

HRX 2023 пройдет с 21 по 23 сентября 2023 года в новом конференц-центре Summit в Сиэтле. Уникальная однокомнатная обстановка этого места призвана максимизировать вовлеченность и способствовать творчеству и сотрудничеству между участниками.

На конференции будут представлены различные программы, посвященные цифровому здоровью сердечно-сосудистой системы. Сессии будут включать дискуссии и презентации, посвященные решениям, по таким темам, как новые модели виртуальной помощи, влияние цифровых технологий на неравенство в отношении здоровья и перспективы цифрового финансирования здравоохранения.

Кроме того, HRX AbstracX, созданный на базе журнала Cardioglass Digital Health Journal, представит 15 избранных новаторов, которые представят свои работы в 10-минутных устных презентациях. На конференции также пройдет питч-конкурс, в котором пять выбранных команд будут бороться за денежные призы от спонсоров.

Исполнительные сопродюсеры д-р Сана М. Аль-Хатиб и д-р Джагмит П. Сингх выразили восторг по поводу предстоящей конференции и ее потенциала для налаживания сотрудничества и продвижения технологических подходов к уходу за пациентами. Они верят, что будущее здравоохранения – за виртуальными, цифровыми и передовыми технологиями.

Общество сердечного ритма занимается продвижением образования и пропагандой среди специалистов и пациентов с сердечной аритмией, уделяя особое внимание развитию области электрофизиологии.

Для получения дополнительной информации о HRX 2023 посетите официальный сайт.

источники:
– Общество сердечного ритма (HRS)
- опытhrx.com

By Роберт Эндрю

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