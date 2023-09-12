Как поделиться ссылками на веб-сайты на устройствах Apple

Краткое описание: Узнайте, как легко обмениваться ссылками на веб-сайты на устройствах Apple с помощью iCloud и Safari. Эта функция особенно полезна, если вы хотите продолжить просмотр веб-страницы на другом устройстве или иметь доступ к определенной странице на нескольких устройствах. Выполните следующие действия, чтобы настроить и использовать эту удобную функцию.

Если вы в основном используете устройства Apple, такие как iPhone, iPad и MacBook, у вас есть возможность более плавно делиться ссылками на веб-сайты. Однако есть несколько требований, обеспечивающих бесперебойную работу этой функции. Например, если вы используете Mac с macOS Mojave 10.14.3 или более ранней версии, на вашем iPhone или iPad должна работать iOS (или iPad OS) 12 или более ранней версии. Если на вашем Mac используется macOS Mojave 10.14.4 или новее, на вашем iPhone или iPad должна быть установлена ​​iOS или iPad OS 13 или новее.

После того как вы выполнили необходимые требования, вы можете начать просматривать веб-сайты на одном устройстве и легко отправить их на другое устройство, чтобы продолжить с того места, где вы остановились. Эта функция идеально подходит для более детального просмотра изображений или видео на большом экране, переключения на более портативное устройство, сохраняя при этом определенную страницу, или начала транзакции на одном устройстве и ее завершения на другом устройстве, где сохранена ваша платежная информация. .

Чтобы настроить эту функцию, вам необходимо включить iCloud для совместного использования вкладок Safari на всех подключенных устройствах Apple. На iPhone, iPad или iPod Touch перейдите в «Настройки» > «iCloud» > «Safari» и включите тумблер. На Mac перейдите в «Системные настройки» > «iCloud» > «Safari» и включите тумблер.

После настройки iCloud для Safari вы можете начать делиться вкладками. На вашем iPhone, iPad или iPod Touch откройте Safari, нажмите кнопку «Вкладки» и нажмите значок «Плюс» (+), чтобы открыть новую вкладку. Все открытые вкладки Safari с других подключенных устройств появятся на стартовой странице новой вкладки. Нажмите на ссылку вкладки, чтобы открыть ее на своем устройстве, или удерживайте ссылку, чтобы закрыть ее на другом устройстве. На Mac откройте Safari, выберите меню «Закладки» и выберите «Показать стартовую страницу». На стартовой странице вы можете получить доступ к вкладкам, открытым на других подключенных устройствах.

Если вы не видите открытые вкладки Safari на своих устройствах, убедитесь, что вы вошли в систему с одним и тем же Apple ID на всех них. Если вы используете другой Apple ID, переключитесь на тот, который вы используете для других устройств Apple.

Благодаря этой простой настройке вы можете легко обмениваться ссылками на веб-сайты на своих устройствах Apple и наслаждаться беспрепятственным просмотром страниц. Попробуйте и оптимизируйте просмотр страниц в Интернете на всех своих устройствах.

источники:

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