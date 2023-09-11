Как использовать гравитационный прыжок в Starfield: руководство для путешествий по системам

В долгожданной игре Starfield одной из самых важных особенностей является гравитационный прыжок. Эта инновационная способность позволяет игрокам путешествовать по различным планетным системам и галактикам. Если вы хотите исследовать разные планеты и отправиться в захватывающие приключения, вам нужно освоить гравитационный прыжок.

Подобно концепции межзвездных путешествий в научно-фантастических фильмах, использование гравитационного прыжка в Starfield требует нескольких шагов. Первый и самый важный шаг — это распределение мощности на гравитационный привод. Этот процесс распределения мощности имеет решающее значение для успешного гравитационного прыжка.

Чтобы выполнить гравитационный прыжок в Starfield, выполните следующие простые шаги:

1. Откройте звездную карту и выберите систему, в которую вы хотите отправиться. Имейте в виду, что вы можете путешествовать только по системам, отмеченным белым, а красные системы пока будут недоступны.

2. После того, как вы выбрали нужную систему, нажмите кнопку «Перейти». Это побудит игру попросить вас выделить мощность для вашего гравитационного привода.

3. Используйте клавиши со стрелками, чтобы отобрать энергию из других секций и сохранить ее в резервах. Затем перенесите накопленную энергию в гравитационный привод.

4. После распределения мощности попробуйте снова начать прыжок, и ваш гравитационный привод заработает правильно. Изначально гравитационный привод может быть слабым, но у вас есть возможность его улучшить.

Чтобы модернизировать свой гравитационный привод, посетите любого специалиста по обслуживанию кораблей, расположенного в крупных городах рядом с посадочной капсулой. Модернизация гравитационного двигателя позволит вам путешествовать к звездным системам, которые иначе были бы недоступны.

Помните, что исследование новых звездных систем и улучшение возможностей вашего корабля являются ключевыми аспектами опыта Starfield. Итак, используйте по максимуму функцию гравитационного прыжка и отправляйтесь в захватывающие приключения в игре.

источники:

– Ришов Мукерджи, автор книги «Звездное поле: Как использовать гравитационный прыжок», Дексерто (2023).

– Bethesda Game Studios, разработчик Starfield.