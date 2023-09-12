Как проверить связь с вашими Apple Watch с помощью Центра управления iPhone

Одна из новых функций iOS 17 позволяет вам проверять связь с подключенными Apple Watch с помощью Центра управления вашего iPhone без необходимости заходить в приложение Find My. Эта удобная функция особенно полезна, когда вы пытаетесь найти свои Apple Watch в труднодоступных местах, например под диваном или в ящике стола.

Чтобы использовать эту функцию, вам необходимо вручную добавить кнопку «Проверить мои часы» в Центре управления. Вот как:

1. Откройте приложение «Настройки» на своем iPhone.

2. Зайдите в раздел Центр управления.

3. В разделе «Дополнительные элементы управления» коснитесь зеленого значка «+» для параметра «Проверить мои часы».

Добавив кнопку «Проверить мои часы» в Центр управления, вы сможете легко найти свои Apple Watch, нажав на значок. Это заставит ваши Apple Watch издать звуковой сигнал, и вам будет легче их найти.

Важно отметить, что функция Ping My Watch работает только тогда, когда ваш iPhone и Apple Watch находятся в зоне действия Bluetooth или подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Если ваши Apple Watch потеряны или украдены, вам все равно придется использовать приложение «Найти меня», чтобы найти их.

Вы можете использовать функцию «Проверить мои часы», даже если ваши Apple Watch заблокированы, заряжаются или находятся на вашем запястье. Это делает его универсальным инструментом для поиска часов в любой ситуации.

В заключение отметим, что новая функция Ping My Watch в Центре управления iOS 17 позволяет вам легко найти свои Apple Watch с помощью iPhone. Добавив кнопку «Проверить мои часы» в Центр управления, вы можете заставить Apple Watch издавать звуковой сигнал, помогающий вам их найти. Просто убедитесь, что ваш iPhone и Apple Watch находятся в пределах досягаемости или подключены к одной и той же сети Wi-Fi.+