Как оптимизировать хранилище на устройствах MacOS

Если у вас есть MacBook Pro или MacBook Air с ограниченным объемом памяти, вы знаете, как быстро может заполниться это пространство. Однако в MacOS есть встроенная функция «Оптимизация хранилища», которая может помочь сэкономить ценное место на жестком диске. Эта функция работает вместе с функциями «Сохранить в iCloud» и «Очистить корзину автоматически» и автоматически удаляет фильмы и телепередачи Apple TV, которые вы смотрели, а также сохраняет только самые последние вложения электронной почты, когда место для хранения становится проблемой. .

Чтобы включить функцию «Оптимизация хранилища» на вашем устройстве MacOS, выполните следующие действия:

Убедитесь, что ваше устройство работает под управлением MacOS и обновлено до последней версии. Откройте системные настройки на панели запуска или в меню. На левой боковой панели нажмите «Общие», а затем нажмите «Хранилище». В списке опций нажмите «Оптимизировать» и подтвердите свой выбор.

После включения оптимизации хранилища MacOS начнет освобождать место, удаляя видеоданные из Apple TV+ и сохраняя только самые последние вложения электронной почты. Если вы часто смотрите Apple TV+ или берете напрокат и покупаете фильмы в цифровом магазине Apple, вы можете заметить значительное увеличение доступного места для хранения.

Важно отметить, что эта функция не влияет на загруженные или созданные вами видео, и любые приобретенные вами телешоу или фильмы можно повторно загрузить в любое время. Если вы часто покупаете или арендуете видеоматериалы, использование функции «Оптимизация хранилища» может предотвратить слишком быстрое заполнение хранилища вашего устройства MacOS.

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Исходная статья: Клифф Джозеф/ZDNET

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