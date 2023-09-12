iPhone 15 будет использовать USB-C: что нужно знать

В iPhone 15, последней версии своего культового смартфона Apple, произошли большие изменения, которые могут раздражать некоторых пользователей. Чтобы соответствовать европейским нормам, Apple заменила разъем Lightning новым разъемом USB-C овальной формы для зарядки. Это означает, что пользователям придется заменить свои аксессуары Lightning, такие как кабели для зарядки и наушники, на новые продукты, использующие USB-C.

Этот переход напоминает момент, когда Apple перешла с 30-контактного разъема на Lightning в 2012 году, в результате чего многие аксессуары стали устаревшими. Однако на этот раз разница в том, что у большинства людей уже есть кабель USB-C. Многие устройства, включая наушники, игровые консоли и собственные MacBook Apple, уже используют USB-C в качестве стандартного порта для зарядки.

Переход на USB-C является ответом на требование Европейского Союза, требующее, чтобы все производители смартфонов использовали общий разъем для зарядки к 2024 году. Это направлено на сокращение отходов в окружающую среду за счет предоставления потребителям возможности использовать меньше силовых кабелей.

Хотя стандартизация зарядных кабелей является шагом вперед, важно помнить о потенциальных опасностях, связанных с кабелями USB-C. В отличие от высококачественных зарядных устройств, более дешевые кабели USB-C не имеют необходимых чипов для защиты вашего устройства от колебаний напряжения. Важно приобретать прочные кабели известных брендов, чтобы не повредить телефон.

Также важно соблюдать осторожность при выборе места подключения кабеля USB-C. Подключение его к источникам с более высоким напряжением, чем допустимо для вашего телефона, может потенциально повредить ваше устройство или даже привести к поражению электрическим током. Используйте высококачественные зарядные устройства, чтобы обеспечить безопасность вашего телефона.

Для пользователей iPhone, которые не планируют сразу обновляться, но все еще нуждаются в новых зарядных устройствах, беспроводная зарядка является экономичной альтернативой. Мандат ЕС распространяется только на проводные соединения, поэтому беспроводные зарядные устройства, такие как Apple MagSafe или беспроводные зарядные панели и подставки, по-прежнему можно использовать.

В целом, при наличии подходящего кабеля и зарядного устройства переход на USB-C должен принести такие преимущества, как более быстрая передача данных и сокращение количества кабелей, необходимых для различных устройств. Это также означает, что во время путешествий или поездок на работу придется носить с собой меньше кабелей, поскольку USB-C становится все более распространенным стандартом зарядки.

источники:

– «Прибыл iPhone 15, и это кошмар для всех ваших аксессуаров», Брайан Х. Чен (The New York Times)