Резюме: начиная с 2025 года использование учетной записи Google с Fitbit станет обязательным. Хотя существующим пользователям Fitbit не обязательно переносить свои данные немедленно, они могут сделать это сейчас, чтобы воспользоваться преимуществами. Перенос данных Fitbit в учетную запись Google обеспечивает единый вход и применяет функции конфиденциальности Google к вашим данным Fitbit. Важно отметить, что эта миграция является постоянной и не может быть отменена.

Прежде чем начать процесс миграции, убедитесь, что ваше приложение Fitbit обновлено до последней версии. Откройте приложение и найдите подсказку под названием «Fitbit является частью семейства Google». Если вы видите это приглашение, нажмите «Начать». Далее выберите свою учетную запись Google из списка доступных вариантов. Если у вас нет подходящей учетной записи Google, вы можете создать новую.

На следующем шаге просмотрите и подтвердите настройки Fitbit, включая информацию вашего профиля, а также данные о здоровье и самочувствии. Вы можете выбрать, какие данные вы хотите перенести. После проверки вашей информации проверьте, как Google использует данные Fitbit, и согласитесь с условиями. У вас также будет возможность предоставить данные о своем здоровье в исследовательские инициативы Google и Fitbit.

Кроме того, при желании вы можете синхронизировать свои данные с Google Health Connect API. После выполнения этих шагов нажмите «Готово», чтобы завершить процесс миграции. Весь процесс должен занять примерно пять-десять минут.

Помните, что хотя миграция не является обязательной до 2025 года, ранняя миграция позволит вам воспользоваться преимуществами использования учетной записи Google с Fitbit. Стоит подумать, планируете ли вы продолжать использовать устройства Fitbit или Pixel Watch в долгосрочной перспективе.

Примечание. Данные Fitbit о здоровье и самочувствии не могут использоваться для таргетинга рекламы Google в рамках нормативных условий приобретения Google Fitbit.

Источники: Грань