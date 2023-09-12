Как использовать FaceTime на Apple TV с tvOS 17

Последнее обновление tvOS 17 для Apple TV содержит новую интересную функцию: приложение FaceTime. Теперь пользователи Apple TV могут совершать вызовы FaceTime прямо со своего телевизора, используя функцию камеры непрерывного наблюдения на своем iPhone под управлением iOS 17. Это позволяет осуществлять видеовызовы на большом экране, что удобно и идеально подходит для корпоративных встреч.

Чтобы использовать FaceTime на Apple TV с tvOS 17, вам необходимы следующие предварительные условия:

– tvOS 17 установлена ​​на вашем Apple TV

– iOS 17 установлена ​​на вашем iPhone

– И Apple TV, и iPhone вошли в систему с одним и тем же Apple ID.

– И iPhone, и Apple TV подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

– iPhone с поддержкой камеры непрерывности (iPhone XR или более поздние модели)

Поскольку Apple TV не имеет встроенной камеры, функция Continuity Camera из macOS была перенесена на tvOS 17. Когда вы открываете приложение FaceTime на Apple TV, вы получите уведомление на свой iPhone о необходимости подключить его к Apple TV. . После подключения вам будет предложено разместить iPhone в ландшафтном режиме рядом с телевизором, направив камеру заднего вида к себе.

Чтобы позвонить FaceTime на Apple TV с tvOS 17, выполните следующие действия:

1. Запустите приложение FaceTime на Apple TV.

2. Выберите Apple ID, который вы хотите использовать для вызовов FaceTime.

3. Нажмите уведомление на своем iPhone и подтвердите соединение.

4. Поместите iPhone в рекомендованной ориентации рядом с телевизором.

5. Выберите контакт, которому хотите позвонить.

6. Как только контакт примет ваш звонок, выберите один из трех режимов видео: «Центральная сцена», «Портрет» и «Реакции».

Использование FaceTime на Apple TV имеет такие преимущества, как удобство видеовызовов на большом экране и лучшее качество видео благодаря использованию задних камер iPhone. Однако важно отметить, что FaceTime на Apple TV доступен только на приставках Apple TV с поддержкой 4K.

Помимо FaceTime, вы также можете использовать свой iPhone в качестве пульта дистанционного управления Apple TV. Итак, будь то важные семейные встречи или деловые звонки, теперь вы можете наслаждаться происходящим на большом экране телевизора.

источники:

– [Исходная статья](источник)

– [Поддержка Apple](support.apple.com)