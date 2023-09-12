Как получить части корабля в Starfield

Детали корабля — важные предметы в игре Starfield, поскольку они восстанавливают значительную часть корпуса вашего корабля и позволяют вам продолжить исследования. Однако из-за их массы в 10.00 каждая вы можете носить с собой только ограниченное количество этих частей во время приключений. Поэтому важно знать, как получить их больше.

В Starfield есть несколько способов приобрести детали корабля. Во-первых, вы можете приобрести их у разных продавцов и магазинов. Эти детали обычно появляются в верхней части списка товаров или рядом с ними из-за их значимости. Некоторые известные места, где вы можете купить детали корабля, включают Jemison Mercantile в Новой Атлантиде, Newill's Goods в Неоне и универсальный магазин Shepherd's в Акиле. Кроме того, киоски Торгового управления, торговые суда и магазины также являются надежными источниками приобретения запчастей для кораблей. Другие потенциальные поставщики могут предлагать детали для кораблей, поэтому стоит проконсультироваться у них, если они вам нужны.

Помимо покупки частей корабля, вы также можете найти их во время исследования и грабежей. Следите за контейнерами для хранения предметов, которые можно разграбить, так как они могут содержать части корабля. Иногда вы можете случайно наткнуться на части корабля, обыскивая эти контейнеры. Кроме того, из уничтоженных кораблей также можно получить части кораблей. Хоть они и не всегда их бросают, все равно стоит проверить каждый сбитый корабль. В частности, с кораблей Багрового Флота вероятность выпадения частей корабля выше.

Если вы встретите корабль дружественной фракции, участвующий в воздушном бою, у вас есть возможность запросить «некоторые дополнительные детали для ремонта» в качестве награды за их спасение. Это отличный способ получить детали корабля бесплатно, поскольку большинство кораблей будут готовы предоставить вам некоторые из них.

Помните, что в дополнение к этим методам вы также можете оплатить ремонт корабля, поговорив с техником по обслуживанию кораблей в причале в городе или в здании обслуживания кораблей.

Имейте запас деталей для корабля, чтобы ваш корабль оставался в отличном состоянии, пока вы исследуете обширные просторы Звездного поля. Счастливых приключений!

источники:

- Никто