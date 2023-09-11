iOS 17: как создавать собственные плакаты с контактами и делиться контактами с помощью NameDrop

iOS 17, новейшая операционная система для iPhone, должна быть выпущена в ближайшее время вместе с новой линейкой продуктов Apple. В этом обновлении представлено несколько интересных функций, которые позволяют пользователям настраивать свои iPhone как никогда раньше. Одной из примечательных особенностей является возможность создания уникального «плаката» для каждого контакта. Это настраиваемое изображение будет заполнять ваш экран, когда вы разговариваете с этим человеком или когда он звонит вам.

Чтобы создать плакат контакта, просто нажмите «Фото и плакат контакта» в профиле контакта. Здесь вы можете выбрать фон для плаката. Доступные варианты включают использование фотографии, цветного фона, Memoji или монограммы. Вы можете настроить внешний вид имени контакта, включая шрифт и цвет. Фоновое изображение также можно редактировать, обрезая его, применяя фильтры или удаляя фон.

В iOS 17 также представлена ​​новая функция NameDrop, которая позволяет пользователям быстро делиться своей контактной информацией без ручного ввода имен и номеров телефонов. Чтобы использовать NameDrop, пользователям необходимо держать свои iPhone близко друг к другу, аналогично тому, как используется Apple Pay. Появится всплывающее окно с полученной контактной информацией, предлагающее возможность редактировать полученные контактные данные.

Обновить плакат контакта на iOS 17 так же просто, как выполнить начальные шаги по его созданию. Просто откройте приложение «Телефон», найдите контакт, который хотите отредактировать, и нажмите «Плакат и фото контакта», чтобы внести необходимые обновления. Кроме того, пользователи могут создать для себя плакат с контактом и фотографию, открыв свою карточку контакта в приложении «Телефон» и нажав «Моя карта».

Обратите внимание, что плакатами с контактами можно делиться с другими, но у пользователей есть возможность отключить автоматический обмен. К сожалению, NameDrop в настоящее время доступен только для обмена контактами между совместимыми устройствами Apple и недоступен для пользователей Android.

источники:

– Мария Диас, ZDNet