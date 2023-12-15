Новая система искусственного интеллекта использует спутниковые данные для обнаружения айсбергов и отслеживания их движения

Команда астрофизиков из Ланкастерского университета в Великобритании разработала систему искусственного интеллекта (ИИ), которая использует спутниковые данные для обнаружения айсбергов и мониторинга их движения. Технология основана на методике, которая изначально использовалась для поиска и анализа скоплений галактик на небе.

Джон Стотт и Мэтью Чен из Ланкастерского университета получили награду в размере 300,000 XNUMX фунтов стерлингов от Совета по науке и технологиям Великобритании на коммерциализацию системы. Их цель — дальнейшее развитие автоматизированной системы обнаружения айсбергов и морского льда, чтобы ее можно было использовать в качестве коммерческого продукта.

Система искусственного интеллекта имеет показатель успеха 94% и способна идентифицировать айсберги и морской лед даже под облачным покровом. Он делает это путем анализа спутниковых изображений, полученных с помощью радара с синтезированной апертурой (SAR) большой площади. Как только система будет готова к коммерческому использованию, потенциальные опасности айсбергов будут доведены до сведения клиентов морской отрасли, включая торговое судоходство, рыболовные, туристические суда и страховщиков судоходства.

Эта новая технология принесет большую пользу морской отрасли, помогая предотвратить столкновения и дорогостоящие отклонения, вызванные неожиданным столкновением с айсбергами. Точно идентифицируя и отслеживая айсберги, суда смогут корректировать свои маршруты или принимать необходимые меры предосторожности, чтобы избежать этих опасностей.

Способность системы искусственного интеллекта функционировать под облачным покровом особенно выгодна, поскольку гарантирует ее эффективную работу в различных погодных условиях. Эта передовая технология может произвести революцию в обнаружении и мониторинге айсбергов, повысив безопасность и эффективность в морской отрасли.