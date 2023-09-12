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Новая программа резидентуры в области цифровой моды расширяет возможности художников в экосистеме Web3

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Новая программа резидентуры в области цифровой моды расширяет возможности художников в экосистеме Web3

Первая программа Digital Fashion Residency, созданная компаниями Drup, Upper-Tertical и Lens Protocol, объявила первых 26 претендентов-победителей. Программа направлена ​​на расширение возможностей как существующих цифровых дизайнеров, так и новичков, предоставляя бесплатное обучение в течение шестинедельного курса. Семинары охватывают различные темы, включая эволюцию цифровой моды, создание цифрового текстиля, дополненную реальность (AR) и игры. По окончании программы жители будут работать над финальным проектом, который будет представлен на выставке в октябре.

Компания «Vertical», куратор и консультант по искусству, основанная на блокчейне, ранее проводила семинары, связанные с Web3 и искусством, но теперь впервые сосредоточила свое внимание на цифровой моде. Основатель и генеральный директор Микол Ап объясняет, что многим художникам и творцам, приступающим к освоению космоса, сложно ориентироваться в технологиях и внедрять их в свою практику. Поэтому они решили создать программу, специально адаптированную к цифровой моде.

Компании, инвестирующие в этих художников, понимают, что их успех имеет решающее значение для будущего отрасли. Например, у Epic Games, владельца Fortnite, есть фонд для вознаграждения талантливых создателей. У Syky и Adidas также есть договоренности о получении дохода от продаж цифровой моды, созданной их художниками. Эти инвестиции не только упрощают покупку и ношение цифровой одежды, но и способствуют ее более широкому распространению.

Программа не только обеспечивает обучение, но и способствует развитию чувства общности среди участников. Ап подчеркивает важность поддержки, когда мир критично относится к тому, что они делают. Цель состоит в том, чтобы вдохновить и воодушевить художников в экосистеме Web3, где такие концепции, как метавселенная и Web3, пережили спад в общественных настроениях. Обучая и расширяя возможности художников, эти компании активно работают над тем, чтобы цифровая мода стала мейнстримом.

источники:
– Исходная статья: [Пожалуйста, укажите здесь название исходной статьи и URL]
– Drup: [Пожалуйста, вставьте здесь краткое описание или информацию о Drup]
– Вертикальное: [Пожалуйста, вставьте здесь краткое описание или информацию о Вертикальном]
– Протокол Lens: [Пожалуйста, вставьте здесь краткое описание или информацию о Lens Protocol]

By Вики Ставропулу

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