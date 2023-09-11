Проблемы и актуальность постквантовой криптографии в эпоху искусственного интеллекта и квантовых вычислений

В быстро развивающемся мире технологий конвергенция искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и кибербезопасности создает уникальные проблемы для непрерывности бизнеса и социальной стабильности. Переход к постквантовой криптографии (PQC) является важнейшим аспектом этой конвергенции, однако он остается на ранних стадиях, несмотря на продолжающиеся исследовательские усилия.

Стандартизация играет решающую роль в формировании будущего PQC, поскольку недавние инциденты в области кибербезопасности подчеркнули необходимость постоянного анализа и диверсификации потенциальных постквантовых сложных проблем. Недавние достижения в области состязательных алгоритмов искусственного интеллекта вызвали обеспокоенность по поводу безопасности и надежности существующих систем PQC.

Состязательный рекурсивный искусственный интеллект — это ИИ, который итеративно обучается и совершенствует свои возможности для поражения систем безопасности или других ИИ. Этот тип ИИ потенциально может взломать криптографические алгоритмы, как продемонстрировали исследовательские группы, успешно взломавшие алгоритмы постквантового шифрования. По мере развития этих систем они могут превзойти человеческую способность понимать их стратегии и противодействовать им, что приведет к «гонке вооружений» в технологиях искусственного интеллекта.

Поспешный переход к постквантовым вычислениям для критически важных функций нашей цифровой инфраструктуры может привести к серьезным сбоям. Сервисы, основанные на текущих криптографических стандартах, такие как электросети, телекоммуникационные сети и спутниковые системы, могут стать уязвимыми для атак со стороны противников, использующих квантовые технологии. Этот сбой может вызвать хаос и финансовые потери, что повлияет на системы реагирования на чрезвычайные ситуации и доставку жизненно важных ресурсов.

Переходный период также может сильно повлиять на банковский и финансовый секторы, которые в значительной степени полагаются на сложные криптографические алгоритмы. Квантовые атаки на эти системы могут поставить под угрозу целостность транзакций и финансовых данных, что приведет к значительным экономическим последствиям. Транспортная система, зависящая от защищенной связи для управления дорожным движением и автономного управления транспортными средствами, может столкнуться с такими же катастрофическими сбоями.

Чтобы обеспечить наше постквантовое будущее, необходимы комплексные исследования и непрерывный криптоанализ. Сотрудничество между правительствами, исследовательскими институтами и лидерами отрасли имеет первостепенное значение для преодоления этих проблем и защиты глобальной цифровой инфраструктуры и личной конфиденциальности.

Многообещающими являются усилия ведущих технологических компаний, такие как выпуск Google криптографических ключей, устойчивых к атакам квантовых вычислений. Однако стандартизация имеет решающее значение для создания безопасной инфраструктуры будущего. В открытом письме эксперты по искусственному интеллекту в марте 2023 года призвали приостановить разработку искусственного интеллекта, чтобы лучше понять последствия быстрого прогресса. Пауза позволяет провести оценку, необходимый диалог и установить этические стандарты, нормативную базу и меры предосторожности.

Как бизнес-лидерам в сфере технологий, важно поддерживать вдумчивый и взвешенный подход к исследованиям в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Обеспечение адекватных гарантий нашего цифрового будущего имеет решающее значение для обеспечения безопасности, конфиденциальности и надежности при безопасном и ответственном использовании преимуществ этих революционных технологий.

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