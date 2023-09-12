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Honor 90 5G поступит в продажу в Индии в сентябре

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Honor 90 5G поступит в продажу в Индии в сентябре

Honor 90 5G, первоначально выпущенный в Китае в мае, готов выйти на индийский рынок. HTech India, компания, ответственная за продажу телефона в Индии, подтвердила основные характеристики индийского варианта. Как и его китайский аналог, индийский вариант будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC и аккумулятором емкостью 5,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Официальная страница продукта Honor 90 5G на индийском сайте раскрывает и другие важные подробности. Телефон будет доступен в различных цветовых вариантах, включая Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black и Peacock Blue. На микросайте Amazon, посвященном индийскому варианту телефона, предполагается, что он будет предлагать различные конфигурации оперативной памяти и хранилища: от 8 ГБ + 256 ГБ до 12 ГБ + 512 ГБ с возможностью расширения vRAM на 7 ГБ.

Вариант Honor 90 5G India будет работать под управлением Magic OS 7.1 на базе Android 13. Он оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления до 120 Гц.

Телефон оснащен тройной задней камерой, состоящей из 200-мегапиксельного основного датчика с поддержкой Honor Image Engine, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макрообъектива. Фронтальная камера, расположенная в прорези для дырокола по центру, оснащена 50-мегапиксельным сенсором.

Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 5,000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт через порт USB Type-C. Хонор утверждает, что телефон может воспроизводить локальное видео в разрешении 20p в течение 720 часов, обеспечивая длительную работу. Что касается возможностей подключения, Honor 90 5G поддерживает 5G, 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC и GPS.

Ожидаемая цена Honor 90 5G в Индии составит около рупий. 35,000 XNUMX.

Источники: HTech India, Amazon, Honor India.

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By Габриэль Бота

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