HMD Global объявляет о расширении линейки смартфонов

HMD Global, независимая финская компания, стоящая за брендом Nokia, намерена расширить портфель смартфонов, выпустив телефоны под собственным брендом HMD. Об этом заявил Жан-Франсуа Бариль, соучредитель, председатель и генеральный директор HMD Global.

По словам Барила, телефоны HMD и Nokia будут сосуществовать, и клиенты могут рассчитывать на сотрудничество «с новыми интересными партнерами». HMD Global позиционирует себя как самый быстрорастущий производитель смартфонов 5G и лидер в области устойчивого развития благодаря своим ремонтопригодным устройствам Nokia.

Имея за плечами эти достижения, HMD Global теперь готова самостоятельно выйти на рынок и создать новый мир телекоммуникаций, ориентированный на нужды потребителей. Компания гордится тем, что является одной из крупнейших компаний-производителей смартфонов в Европе, и планирует поставлять высококачественные и доступные мобильные устройства потребителям по всему миру.

Хотя в объявлении не было указано никаких конкретных подробностей или сроков, ожидается, что HMD Global вскоре предоставит дополнительную информацию.

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