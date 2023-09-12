Акционеры Apple надеются на запуск iPhone 15 на фоне опасений Китая

Ежегодное сентябрьское мероприятие Apple, посвященное выпуску продукта, уже не за горами, и инвесторы с нетерпением ждут презентации долгожданного iPhone 15. Однако в последние дни опасения по поводу Китая бросили тень на акции технологического гиганта. Сообщения о потенциальном запрете государственным служащим использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе в Пекине вызвали некоторую неопределенность.

Несмотря на эти опасения, акции Apple росли хорошо до новостей из Китая. После кратковременного снижения квартальной прибыли в августе акции компании выросли более чем на 9% за несколько недель до 5 сентября. Исторически сложилось так, что период, предшествующий ежегодному презентационному событию Apple, был оптимистичным для акций компании, особенно с 2016 года, когда Apple начала опережать индекс S&P 500.

Оглядываясь назад на результаты деятельности Apple в предыдущие годы, мы видим неоднозначные результаты. В 2016 году акции торговались без изменений, а затем подскочили почти на 7% после сообщения в СМИ. В 2017 году акции немного снизились, а затем резко выросли к концу года. Однако после этого события в 2018 году наблюдался спад, а в 2019 и 2020 годах наблюдался значительный рост. В 2021 году акции упали, а затем выросли после этого события, а в 2022 году после этого события они упали.

Запуск продукта в этом году, получивший название «Wonderlust», будет включать в себя презентацию генерального директора Тима Кука из штаб-квартиры Apple в Купертино, Калифорния. Недавние новости о потенциальном запрете на использование iPhone китайскими правительственными служащими только усилили ожидание этого события.

Хотя акции Apple на прошлой неделе понесли потери, многие аналитики считают эту распродажу преувеличенной. Wedbush Securities, например, считает, что прирост доли Apple на китайском рынке смартфонов перевешивает потенциальное влияние правительственного запрета. По оценкам Goldman Sachs, такой запрет затронет примерно 7.5% занятого населения Китая и окажет влияние на доходы Apple на 1%.

Джим Крамер, известный инвестор, продолжает придерживаться своего оптимистического взгляда на Apple, заявляя, что китайские потребители по-прежнему покупают продукцию Apple. Несмотря на опасения по поводу Китая, акционеры Apple сохраняют надежду на выпуск iPhone 15 и с нетерпением ждут этого анонса.

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