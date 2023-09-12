Как работает программа обмена Apple iPhone

Вы заинтересованы в обновлении до одного из последних iPhone или у вас есть старая модель, пылящаяся в ящике стола? Если да, то вам может быть интересно, как работают программы обмена Apple iPhone и как вы можете получить немного денег или кредит на свой текущий телефон.

Трейд-ин Apple iPhone — это удобный способ обновить телефон, снизив при этом стоимость нового устройства. Обычно процесс включает в себя следующие этапы:

1. Оценка стоимости. Apple предоставляет онлайн-инструмент или оценку в магазине для определения стоимости вашего телефона при обмене. Во внимание принимаются такие факторы, как модель, емкость памяти и состояние устройства.

2. Выбор варианта обмена: после того, как вы определили стоимость обмена, вы можете решить, получить ли кредит на покупку нового iPhone или получить подарочную карту Apple Store, которую вы можете использовать для будущих покупок.

3. Подготовка телефона. Прежде чем продавать iPhone, важно создать резервную копию данных и удалить всю личную информацию с устройства. Apple предоставляет подробные инструкции о том, как это сделать, чтобы обеспечить защиту вашей конфиденциальности.

4. Завершение сделки Trade-In. Если вы решите обменять свой телефон через Интернет, Apple отправит вам накладную с предоплаченной доставкой, чтобы отправить им ваше устройство. Если вы предпочитаете обмен в магазине, вы можете посетить Apple Store и совершить транзакцию лично.

5. Получение кредитной или подарочной карты. Как только Apple получит вашу карту обмена, она проверит ее состояние и соответствующим образом обработает кредитную или подарочную карту. Сумма будет использована на покупку вашего нового iPhone или сохранена для будущего использования.

С потенциальным выпуском iPhone 15 (или другого названия новейшего iPhone) сейчас отличное время, чтобы рассмотреть возможность продажи вашего нынешнего телефона. Программа обмена Apple предлагает удобный и финансово выгодный вариант для пользователей iPhone.

источники:

– Apple.com – Программа обмена iPhone

– Apple.com – Как стереть данные с iPhone, iPad или iPod touch перед продажей