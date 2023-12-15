ISRO нацеливается на смелые лунные миссии, включая возврат образцов и разработку космической станции

Недавно Индийская организация космических исследований (ISRO) изложила свои амбициозные планы относительно будущих лунных миссий, включая «Чандраян-4» и разработку индийской космической станции. Основываясь на успехе Chandrayaan-3, следующая лунная миссия ISRO, Chandrayaan-4, будет иметь основной целью извлечение лунных камней и почвы для личного осмотра.

Во время лекции в Культурном центре Раштрапати Бхаван руководитель ISRO С. Соманатх выразил стремление организации вернуть лунные камни обратно на Землю. «На Луне наши интересы еще не исчерпаны. Я заверяю Раштрапати Джи, что мы сами привезем несколько лунных камней», — заявил Соманатх, подчеркнув решимость ISRO получить лунные образцы.

Нилеш Десаи, директор Центра космических приложений, сообщил, что Chandrayaan-4, как ожидается, будет запущен в ближайшие пять-семь лет и будет иметь более крупный марсоход, чем его предшественник. Миссия будет включать в себя четыре модуля, каждый из которых имеет решающее значение для успеха миссии, учитывая сложность извлечения и возвращения лунных образцов.

Глава ISRO Соманатх подчеркнул технологические проблемы возвращения с Луны и безопасной посадки на Землю. «Если вы хотите полететь на Луну, вернуться, приземлиться и восстановить все, тогда вам понадобится гораздо больше технологий, чем то, что у нас есть на самом деле, чтобы высадить ее», — объяснил он. Миссия по возврату образцов будет полностью автономной, и ISRO планирует запустить ее в течение следующих четырех лет.

Помимо лунных миссий, Соманат также обсудил планы ISRO относительно миссии Гаганьян, пилотируемой миссии Индии в космос и разработки Индийской космической станции к 2035 году. Он сообщил, что первый модуль космической станции, как ожидается, будет запущен в 2028 году. завершение намечено на середину 2030-х годов. ISRO потребуются новые и более крупные ракеты для поддержки этого амбициозного предприятия.

Помимо Chandrayaan-4, ISRO также сотрудничает с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) в рамках миссии по полярным исследованиям Луны (LUPEX), запуск которой запланирован на 2025 год. путь для дальнейшего развития и международного сотрудничества в будущем.