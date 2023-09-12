ISG наградила самых счастливых умов за работу по цифровой трансформации с DoubleVerify

Happiest Minds Technologies, ведущая технологическая компания, специализирующаяся на цифровой трансформации, была отмечена ISG, ведущей фирмой по технологическим исследованиям и консультированию, за сотрудничество с медиа- и развлекательной компанией DoubleVerify. Happiest Minds был выбран в качестве одного из пяти проектов, признанных в категории СМИ и развлечений.

DoubleVerify, клиент Happiest Minds с 2018 года, предоставляет решения, повышающие доверие к показателям, связанным с цифровой рекламой. DoubleVerify хотела расширить свои предложения на подключенные телевизоры и платформы OTT, что требовало надежного контроля качества показателей отчетности. Компания Happiest Minds провела оценку с использованием своей системы Test Maturity Assessment (TMA) и помогла DoubleVerify модернизировать свой технологический стек и получить аккредитацию от Совета по рейтингам СМИ.

Партнерство между DoubleVerify и Happiest Minds было названо катализатором для обоих предприятий. Нисим Таль, технический директор DoubleVerify, похвалил Happiest Minds за предоставление гибких методологий, надежных процессов и опытных специалистов, которые создали среду для инноваций и совершенства бизнеса.

Джозеф Анантараджу, исполнительный вице-председатель и генеральный директор отдела разработки продуктов компании Happiest Minds, подчеркнул опыт компании в сотрудничестве с компаниями Enterprise SaaS, что способствует разработке новых продуктов и инновациям, одновременно ускоряя время выхода на рынок. Он назвал признание ISG свидетельством возможностей цифровой инженерии Happiest Minds.

Пол Рейнольдс, партнер ISG и директор по исследованиям, подчеркнул ускоренное внедрение цифровых технологий и бизнес-моделей, наблюдаемое в тематических исследованиях этого года. Тематическое исследование Happiest Minds с DoubleVerify стало примером того, как цифровая трансформация может стимулировать разработку продуктов и добиться преимущества первопроходца на неизведанном рынке.

Happiest Minds Technologies Limited — это осознанная ИТ-компания, которая обеспечивает цифровую трансформацию для предприятий и поставщиков технологий. Они используют прорывные технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, облако и Интернет вещей, для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов и получения действенной информации.

DoubleVerify — ведущая программная платформа для измерения и анализа цифровых медиа, целью которой является укрепление экосистемы цифровой рекламы и обеспечение справедливого обмена цен между покупателями и продавцами цифровых медиа.

В целом, признание Happiest Minds со стороны ISG подчеркивает их возможности в области цифровых технологий и их способность повысить ценность пути роста DoubleVerify.

источники:

– [ISG](https://www.isg-one.com)

– [Happiest Minds Technologies Limited](https://www.happiestminds.com)

– [DoubleVerify](https://www.doubleverify.com)